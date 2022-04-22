Урожайный день: Воздушные силы уничтожили 3 самолета и 3 вертолета врага

Воздушные силы ВСУ уничтожили самолеты и вертолеты врага. В частности, наши войска поразили 15 воздушных сил противника.

Соответствующее заявление обнародовало Командование Воздушных сил Украины вечером 22 апреля. В частности, наша ПВО уничтожила 9 беспилотников врага "Орлан-10".

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Воздушные силы ВСУ уничтожили самолеты и вертолеты врага

Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинского ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей,

– говорится в сообщении.

В частности, Воздушные силы ВСУ в течение 21 апреля уничтожили:

подразделения зенитных ракетных войск Сухопутных войск – 6 беспилотников "Орлан-10" и еще 2 – Десантно-штурмовые войска из переносного зенитно-ракетного комплекса. Один беспилотник – на счету ЗРВ Воздушных Сил;

в Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных Сил – два российских самолета. Предварительно – Су-34 и Су-3;

десантно-штурмовые войска – штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.

еще один Ми-8 – морские пехотинцы;

Нацгвардия – вертолет Ка-52 рашистов.

"Итак, по итогам суток 21 апреля поражено 15 воздушных целей: 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25), 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52), 9 беспилотников оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

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