Урсула фон дер Ляен пообещала сделать все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС
Президент Урсула фон дер Ляен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС.
Об этом в своем обращении сегодня, 18 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
На тему Атакуя Украину, Россия уничтожит все, чего достигла за прошедшие 25 лет, – Зеленский
Он объяснил, что все бюрократические процессы, обычно занимающие годы, сокращаем для нашего государства до недель, до месяцев.
Это не просто, но мы это сделаем. Уверен,
– сказал Зеленский.
Также в ходе переговоров удалось договориться о поддержке от Евросоюза для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Как тем, кто за границей, так и тем, кто внутри нашего государства.
Отдельно будет направлена еще одна макрофинансовая помощь ЕС для Украины в размере 300 миллионов евро в дополнение к тем, по которым уже было принято решение.