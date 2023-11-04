Уверена, процесс переговоров о вступлении в ЕС может начаться уже в этом году, – фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен выступила в Верховной Раде с речью. В ней она в очередной раз подчеркнула, что Европа поддерживает Украину и выразила уверенность, что процесс переговоров о вступлении может начаться уже в этом году.

О прибытие в Киев президента Европейской комиссии стало известно 4 ноября. Она уже встретилась с Владимиром Зеленским, также лидеры провели совместную пресс-конференцию.

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Речь в Парламенте

Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении перед Радой упомянула, как Украине представили 7 пунктов для начала вступления в Евросоюз. По ее словам, сейчас Украина доказала, что ее демократия может выполнить эти шаги. Президент Еврокомиссии знает, что это было местами нелегко, однако Украина сделала больше, чем кто-то ожидал от страны во время войны.

Я уверена, что вы можете достичь своих амбициозных целей и открыть процесс переговоров уже в этом году о вступлении в ЕС,

– заявила она в Раде.

Президент Европейской комиссии сообщила, что ЕС будет с Украиной столько, сколько нужно. Новый 12-й пакет санкций против России объявят уже на следующей неделе – это продолжится, пока не наступит мир. Также фон дер Ляйен анонсировала новый пакет помощи для Украины.

Украина – нация инноваторов. И Европа хочет в вас инвестировать. Поэтому мы вводим план, который предоставит 50 миллиардов евро для вас. Это больше чем любая страна получала после плана Маршала,

– сообщила президент.

Она добавила, что важная задача – максимально эффективно использовать эти деньги. Потому ЕС вместе с Украиной и разрабатывали план реформ.

Украина не просит послаблений

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что не требует для себя послаблений и выполняет все предоставленные Киеву рекомендации.

В частности, Киев выполнил все требования для вступления, касающиеся верховенства права, защиты прав человека и свобод национальных сообществ, большей прозрачности в работе государственных институтов, а также усиления антикоррупционной инфраструктуры. В настоящее время готовится принятие закона о лоббизме.

Следует отметить, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 31 октября анонсировал хорошие новости по вопросу вступления Украины в ЕС до конца недели. Украина уверенно двигается к цели. Сообщается, что 8 ноября Еврокомиссия опубликует свой отчет о прогрессе кандидатов на пути к вступлению в ЕС, где будут даны и об Украине.