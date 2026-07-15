Как рассказала ведущая 24 Канала Дарья Трунова, Украина и Евросоюз согласовали ряд важных проектов по производству дронов. Там продолжают помогать нашей стране.

Почему договорились с ЕС?

Украина и ЕС приближаются к заключению соглашения о дронах в рамках оборонно-промышленного партнерства. Силы обороны обладают ценным опытом и уникальными знаниями в сфере производства дронов. А Евросоюз располагает технологиями и защищенными производственными площадками, где можно будет наращивать производство беспилотников. Там выделят дополнительный 1 миллиард евро на эту программу.

Что известно о Drone Deal с ЕС: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, ЕС поможет Украине подготовиться к зимнему отопительному сезону. С начала полномасштабной войны там уже выделили около 4 миллиардов евро на это направление. В этом году выделят 920 миллионов евро на подготовку к зиме.

Мы построили разноуровневые связи с ЕС. Наши отношения с Европой сейчас исторически самые содержательные и личные. Делаем все, чтобы закончить войну. Россия не хочет этого делать. Уверен, что вместе с Европой и США мы достигнем мира,

– подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Также Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс Украины в процессе вступления в Евросоюз. Она пообещала, что Еврокомиссия будет поддерживать нашу страну на этом пути.

Добавим, что в ближайшее время Украина получит от ЕС еще почти 4 миллиарда евро из утвержденного кредита на 90 миллиардов. Средства будут направлены на приоритетные нужды Сил обороны.