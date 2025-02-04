Об этом рассказал корреспондент Укринформа со ссылкой на выступление на ежегодной конференции дипломатов ЕС президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает 24 Канал.

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ЕС наращивает военную поддержку Украины

Фон дер Ляйен подчеркнула, что война России против Украины остается главным кризисом, который определит будущее Европы. По ее словам, Путин стремится заставить Украину капитулировать, и если это произойдет, агрессор не остановится.

Речь идет не только о судьбе Украины – ставкой является судьба Европы. Поэтому наш первый приоритет – придать силу украинскому сопротивлению,

– подчеркнула она.

С начала полномасштабного вторжения ЕС уже предоставил Украине помощь на сумму 134 миллиарда евро. В то же время Европейская комиссия подчеркивает необходимость ускорить поставки оружия и боеприпасов.

Благодаря Украинскому фонду и кредиту G7 мы закрыли бюджетную нехватку Украины на весь 2025 год. Параллельно мы должны ускорить немедленную доставку оружия и боеприпасов. Это будет в центре нашей работы в течение следующих недель,

– заявила фон дер Ляйен.

К слову, украинские Су-27 получили новые 1000-фунтовые управляемые авиабомбы Mark 83, адаптированы под комплект JDAM-ER.

Существуют предположения, что JDAM-ER для бомб весом 1000 фунтов могли создать специально для Украины.