Про це розповів кореспондент Укрінформу з посиланням на виступ на щорічній конференції дипломатів ЄС президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє 24 Канал.

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ЄС нарощує військову підтримку України

Фон дер Ляєн наголосила, що війна Росії проти України залишається головною кризою, яка визначить майбутнє Європи. За її словами, Путін прагне змусити Україну капітулювати, і якщо це станеться, агресор не зупиниться.

Йдеться не лише про долю України – ставкою є доля Європи. Тож наш перший пріоритет – надати силу українському спротиву,

– підкреслила вона.

Від початку повномасштабного вторгнення ЄС уже надав Україні допомогу на суму 134 мільярди євро. Водночас Європейська комісія наголошує на необхідності пришвидшити поставки зброї та боєприпасів.

Завдяки Українському фонду та кредиту G7 ми закрили бюджетну нестачу України на весь 2025 рік. Паралельно ми маємо прискорити негайну доставку зброї та боєприпасів. Це буде в центрі нашої роботи протягом наступних тижнів,

– заявила фон дер Ляєн.

До слова, українські Су-27 отримали нові 1000-фунтові керовані авіабомби Mark 83, адаптовані під комплект JDAM-ER.

Існують припущення, що JDAM-ER для бомб вагою 1000 фунтів могли створити спеціально для України.