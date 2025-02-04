Українські Су-27 почали використовувати 454 кілограмові бомби Mark 83, які адаптували під комплект планування та корекції JDAM-ER. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Aviationist.

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Комплекс могли створити спеціально

Українські винищувачі Су-27 почали скидати високоточні плануючі авіабомби на позиції росіян.

Цікаво, що раніше було відомо лише про існування варіантів комплектів JDAM-ER для 500-фунтових та 2000-фунтових авіабомб. Вони отримали назви GBU-62 та GBU-64, відповідно.

Що відомо про JDAM-ER Це спеціальний комплект, який перетворює звичайні бомби на керовані завдяки тому, що комплекс обладнаний аеродинамічними комплектами із наведенням за GPS. JDAM почали експлуатувати у 1999 році.

У США ніколи не згадували про готовий варіант комплекту JDAM-ER для бомб вагою 1000 фунтів. Існують припущення, що такий комплекс могли створити спеціально для української армії.