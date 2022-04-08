Урсула фон дер Ляйен отреагировала на удар оккупантов по вокзалу Краматорска.

8 апреля 2022 , 16:39
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Источник:

твиттер Урсулы фон дер Ляйен

Российские оккупанты цинично нанесли ракетный удар по вокзалу, с которого эвакуировались в основном женщины и дети в Краматорске. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это военное преступление омерзительным.

Она выразила соболезнования семьям погибших и лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Важно В результате обстрела Краматорска уже известно о 39 погибших, среди которых – 4 детей

Ракетный удар сегодня утром по железнодорожному вокзалу, который используется для эвакуации мирного населения в Украине, омерзительный. Я поражена утратой жизни, и я лично выражаю свои соболезнования президенту Зеленскому. Мои мысли с семьями погибших,
– написала Урсула фон дер Ляйен.

Обстрел Краматорска: главное

  • Утром 8 апреля оккупанты нанесли удар "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска.


Российская ракета, которая убила людей на вокзале / Фото Донецкая ОГА

  • На вокзале в это время находились почти 4 тысячи человек, которые ожидали эвакуационных поездов. Около 90% из них – женщины и дети.
  • Известно о 39 погибших и 89 раненых, среди которых значительное количество с серьезными травмами.


Последствия обстрела вокзала / Фото из фейсбука Владимира Зеленского

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Автор: Юлія Поскробок