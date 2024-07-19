Урсула фон дер Ляйен остается президентом Еврокомиссии: что это принесет Украине

Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на посту президента Еврокомиссии. Теперь руководительница исполнительного органа ЕС будет формировать новый состав Еврокомиссии. Какую программу представила фон дер Ляйен на следующие 5 лет, и изменится ли поддержка Украины со стороны ЕС – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Урсула фон дер Ляйен во второй раз стала президентом Еврокомиссии

Впервые должность президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила в 2019 году, хотя и не была среди официальных кандидатов на это кресло.

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В истории Евросоюза фон дер Ляйен стала первой женщиной, которая возглавила исполнительный орган ЕС. Тогда имя немки на эту должность предложил президент Франции Эммануэль Макрон. На этот раз президенту Еврокомиссии не удалось обойти официальную процедуру Spitzenkandidaten, во время которой европейские политические партии выдвигают своего кандидата. Фон дер Ляйен стала кандидатом от крупнейшей политической группы в Европарламенте "Европейской народной партии", которая прославилась сильной проукраинской позицией.

Для переизбрания президента Еврокомиссии на второй срок, за нее должны были проголосовать не менее 361 евродепутата из 720. После недель долгих переговоров фон дер Ляйен удалось заручиться поддержкой 401 европарламентария, несмотря на слухи, что она не сможет получить необходимое количество голосов. На этот раз ей удалось не повторить сценарий голосования, который был в 2019 году, – тогда политик получила лишь на 8 голосов больше минимального количества.

"Это посылает мощный сигнал доверия. И я думаю, что это также признание тяжелой работы, которую мы провели вместе в течение последних 5 лет. Во время последнего мандата мы не жалели усилий. Мы пережили самые неспокойные часы, с которыми когда-либо сталкивался наш союз, и мы сохранили курс на наши долгосрочные европейские цели", – заявила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии имеет решающую роль в процессе принятия решений по политике ЕС. Аналитик Центра европейской политики в Брюсселе Аманда Пол говорит, что Урсула фон дер Ляйен имеет силу оказывать значительное давление на различные политические группы в Европейском парламенте, а также на государства-члены внутри ЕС.

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Аманда Пол оценивает первую каденцию Урсулы фон дер Ляйен как "более-менее положительную" и отмечает, что порой фон дер Ляйен была очень волевой. Впрочем, ей удалось преодолеть COVID-кризис и начало полномасштабной войны в Украине. Аналитик считает, что во время второй каденции фон дер Ляйен также ждут огромные вызовы: продолжение войны в Украине, потенциальная смена политического руководства в США и усиление европейской безопасности.

"Итак, главным вопросом на повестке дня будет, как найти способ, чтобы страны-члены ЕС были на одной странице относительно обязательств, которые они готовы взять на себя для увеличения своей оборонной и военно-промышленной базы, для того чтобы сделать больший вклад в собственную безопасность и оборону", – сказала фон дер Ляйен.

План на 5 лет: помощь для Украины среди приоритетов

Перед тайным голосованием действующий президент Еврокомиссии почти час представляла свою политическую программу перед новоизбранным Европарламентом. Презентация была крайне важной для тех, кто до сих пор колебался поддерживать ли фон дер Ляйен своим голосом. В своей программе кандидат пыталась удовлетворить подавляющее большинство Европарламента:

оборона и укрепление Евросоюза, как того требует ее собственная политическая группа ЕНП;

продолжение "зеленого курса" крайне важно для "зеленых";

она также продвинула и важные предложения для социал-демократов и либералов – обеспечение равенства и улучшение уровня жизни, в частности обеспечение доступной жизни.

В своей программе фон дер Ляйен отметила, что поддержка Украины также будет оставаться одним из приоритетов новосозванной Еврокомиссии. Во время своего выступления она раскритиковала визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, через несколько дней после которого российская армия попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

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"Только через два дня путинские самолеты нацелили свои ракеты на детскую больницу и роддом в Киеве. Мы все увидели изображения детей, залитых кровью. Мы видели матерей, которые пытались забрать маленьких онкобольных детей в безопасное место", – заявила фон дер Ляйен с трибуны, после чего вспыхнул шквал аплодисментов.

Удар по детской больнице президент Еврокомиссии назвала "ужасным сообщением от Кремля". Она заявила, что Европа должна обеспечить четкий ответ Москве и подчеркнула, что ЕС будет стоять с Украиной столько, сколько это будет нужно.

"Мы должны дать Украине все, что ей нужно, чтобы противостоять и победить", – сказала фон дер Ляйен, объявляя политический план на следующие 5 лет.

Не менее важным является и трек расширения ЕС. Фон дер Ляйен считает, что после присоединения новых стран к евроблоку, Евросоюз станет более сильным геополитическим игроком. Однако процесс расширения будет и в дальнейшем основан на заслугах. Для новой Еврокомиссии присоединение новых стран к Евросоюзу будет оставаться среди приоритетов. Президент Еврокомиссии призвала дать ответ на зов истории и поддержать Западные Балканы, Украину, Молдову и Грузию, которые платят высокую цену за выбор демократии.

"Мы будем поддерживать кандидатов, работая над инвестициями и реформами и интегрируя их там, где это возможно, в наши правовые рамки", – заявила фон дер Ляйен.

Среди своих планов фон дер Ляйен назвала и усиление внутренней безопасности в ЕС на фоне президентских выборов в США и полномасштабного вторжения России в Украину. Безопасность стран-членов Евросоюза и в дальнейшем будет подчиняться национальным правительствам, а коллективную оборону будет обеспечивать НАТО.

Впрочем, фон дер Ляйен предлагает создать единый оборонный рынок в ЕС, чтобы уменьшить зависимость от закупки оружия в третьих странах. Также она призывает разрабатывать совместные европейские проекты, в частности построить общий европейский щит ПВО.

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Повлияет ли смена политического руководства в ЕС на поддержку Украины

Аманда Пол считает, что для Украины переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на второй срок является очень важным.

"Она – очень сильная сторонница Украины с первого дня полномасштабного вторжения России. Урсула фон дер Ляйен была очень четкой в своих месседжах о том, почему ЕС должен поддержать Украину. Она просила о военной помощи, гуманитарной помощи, о том, чтобы приложить максимум усилий для Украины", – сказала Аманда Пол.

Отмечу, во время первой каденции фон дер Ляйен Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, а также уже успела открыть переговоры. Кроме того, после предложений Еврокомиссии, Совет ЕС ввел 14 пакетов санкций против России. Еврокомиссия неоднократно выступала с проукраинскими инициативами, в том числе и о передаче доходов от замороженных активов на помощь для Украины. Также именно Еврокомиссия предложила предоставить и продлить временную защиту для украинских беженцев в ЕС.

Важным фактором для Украины станет и то, кто именно получит должности еврокомиссаров. Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что будет ожидать двух кандидатов в состав Еврокомиссии – мужчину и женщину – от национальных правительств. Руководительница исполнительного органа ЕС проведет с ними собеседования в середине августа.

Ожидается, что роль главного дипломата в Евросоюзе получит проукраинская экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Пока еще неизвестно, кто будет занимать не менее важные должности еврокомиссаров: по вопросам внутреннего рынка ЕС, аграрной политики, соседства и расширения. Отмечу, что после согласования кандидатур их еще должен утвердить Европарламент после слушаний осенью этого года.