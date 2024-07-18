Укрепление ЕС и поддержка Украины: главное из речи Урсулы фон дер Ляйен после переизбрания

Урсулу фон дер Ляйен 18 июля переизбрали на должность президента Европейской комиссии. Она будет возглавлять ее еще 5 лет.

Корреспондентка 24 Канала София Назаренко рассказала 24 Каналу, что Урсула фон дер Ляйен выступила перед парламентом накануне голосования. Она представила свою политическую программу на следующий срок, в частности молилась и о поддержке Украины.

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Заявления Урсулы фон дер Ляйен после переизбрания

Президент Еврокомиссии отметила, что Европа будет поддерживать Украину в противостоянии России сколько придется. Она также раскритиковала Виктора Орбана из-за его визита в Москву.

Корреспондентка отметила, что в своем заявлении Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость расширения Европейского союза.

В июне Украина начала переговоры с ЕС о вступлении. Президент Еврокомиссии заявила, что в течение следующих пяти лет новый состав Еврокомиссии будет активно работать над вступлением новых стран в Европейский Союз,

– сказала София Назаренко.

В своей речи Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Еврокомиссия сосредоточится на усилении собственной безопасности внутри Евросоюза. Она предложила создать общий щит ПВО и собственный оборонный рынок, чтобы уменьшить зависимость от закупок оружия за рубежом.

Назаренко отметила, что из-за использования Москвой мигрантов как оружия на финской границе, президент предложила утроить количество европейских пограничников и представителей береговых служб.

Урсула фон дер Ляйен и ее команда будет бороться с дезинформацией и иностранным вмешательством в демократические процессы Европейского Союза.