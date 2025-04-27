В Уругвае загорелось здание посольства России: сотрудников эвакуировали

Вечером в субботу, 26 апреля, в здании российского посольства в Уругвае вспыхнул пожар. Вероятной причиной возгорания стала неисправность кондиционера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El País.

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В Монтевидео загорелось здание посольства

В столице Уругвая Монтевидео сразу две пожарные бригады отправились в посольство России, расположенное в районе Поситос, после сообщений о том, что над зданием поднимается густой столб дыма.

При поддержке местной полиции, пожарные пытались попасть внутрь здания, однако не смогли этого сделать из-за необходимости соблюдения дипломатических процедур. Сотрудники полиции также перекрыли дорогу в районе посольства, что затруднило движение транспортных средств.

Сообщается, что сотрудников посольства эвакуировали.

В Уругвае произошел пожар в здании российского посольства: смотрите видео

Пожар, который, вероятно, начался из-за неисправности кондиционера, через некоторое время удалось ликвидировать. Чтобы начать работу, пожарным пришлось использовать электропилы для демонтажа решетки, которая препятствовала доступу к вентиляционному каналу, откуда шел дым.

Для предотвращения возможных дальнейших инцидентов, руководители и офицеры пожарной службы вместе с сотрудниками провели тщательную инспекцию помещений посольства.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

Причиной пожара в посольстве мог стать кондиционер / Фото: El País