Соответствующее решение приняла коллегия судей во главе с Андреем Рыбачуком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на активиста Дмитрия Перова в Facebook.

Смотрите также Пережила войны и обстрелы: почему в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских и что о ней известно

Верховный Суд признал разрушение законным

В частности, суд признал выдачу градостроительных условий и ограничений на реконструкцию усадьбы законным. И это несмотря на то, что здание таки получило статус памятника истории и архитектуры. А единственным разрешенным видом работ на памятниках по закону является исключительно их реставрация,

– говорится в сообщении активиста.

Таким образом судья отклонил кассационные жалобы Киевской городской прокуратуры и ОО "Спадщина" о защите и сохранении усадьбы Зеленских. Прокуратура просила суд отменить выданный Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА документ о градостроительных ограничениях.

Именно на этот документ ссылался застройщик после сноса усадьбы. "Теперь это решение может повлиять на формирование правоприменительной практики, а следовательно обеспечить основания для разрушения и других памятников", – резюмировал Перов.

Напомним, отмечалось, что демонтажные работы начинались еще в 2021 году. Впрочем, из-за огласки их прекратили. Но Киевсовет заявил, что оснований для прекращения возведения жилого комплекса нет и отказался внести усадьбу к объектам культурного наследия.