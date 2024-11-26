Відповідне рішення ухвалила колегія суддів на чолі з Андрієм Рибачуком. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на активіста Дмитра Перова у Facebook.

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Верховний Суд визнав руйнування законним

Зокрема, суд визнав видачу містобудівних умов і обмеження на реконструкцію садиби законним. І це попри те, що будівля таки отримала статус пам'ятки історії та архітектури. А єдиним дозволеним видом робіт на пам'ятках згідно із законом є виключно їхня реставрація,

– йдеться у повідомленні активіста.

Таким чином суддя відхилив касаційні скарги Київської міської прокуратури та ГО "Спадщина" про захист та збереження садиби Зеленських. Прокуратура просила суд скасувати виданий Департаментом містобудування та архітектури КМДА документ про містобудівні обмеження.

Саме на цей документ посилався забудовник після знесення садиби. "Тепер це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже забезпечити підстави для руйнування й інших пам'яток", – резюмував Перов.

Нагадаємо, зазначалося, що демонтажні роботи починалися ще у 2021 році. Втім, через розголос їх припинили. Але Київрада заявила, що підстав для припинення зведення житлового комплексу немає та відмовилася внести садибу до об'єктів культурної спадщини.