Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, отметив, что остановка проектов USAID не касается военной помощи для Украины от Соединенных Штатов. Но различные другие программы, в частности гуманитарные, действительно приостановлены.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Дунда, приостановление финансирования от USAID случилось не из-за Украины. Все это – внутриполитические "разборки" внутри Соединенных Штатов. Трамп пришел к власти и хочет расшевелить старую политическую элиту и найти коррупцию среди демократов, которые находились у власти.

Еще за год до выборов я общался с некоторыми конгрессменами. Были и представители MAGA (трамписты). Они говорили, что их прежде всего беспокоит, как распределялись при демократах деньги на помощь разным странам. Поэтому и сейчас они заморозили программы USAID на 90 дней и будут искать, есть ли признаки коррупции,

– сказал Дунда.

В ближайшие полгода большинство решений в Соединенных Штатах будут принимать сквозь призму внутриполитической борьбы. Также вполне вероятно, что аудит программ USAID продлится дольше, чем 90 дней. Это может быть и 6 месяцев.

Тут главное для Украины – как можно дальше держаться от всего этого. Не критиковать. Менее эмоционально реагировать. Понимать, что это претензии не к нам. Просто вот так случилось. Сейчас надо активизировать сотрудничество со странами ЕС, чтобы выстоять,

– подчеркнул Дунда.

После этой передряги Белый дом должен был бы прийти к решению, что им нужно обязательно быть на стороне Украины. От результата войны будет зависеть и статус США, и экономическое состояние, и международная торговля, и лидерство Штатов по миру и т.п.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить отчет о программах, финансирование которых было приостановлено из-за решения в США. Там определят, какие из них являются критическими и потребуют срочных решений.