Ущерб на 100 миллионов евро: эксклюзивные фото уничтоженного университета Каразина в Харькове

Еще с первых дней полномасштабного вторжения, российские оккупанты начали цинично обстреливать учебные заведения. 26 февраля вражеский снаряд попал в здание учебного корпуса "Физико-технический факультет" Харьковского университета Каразина.

Впоследствии, 1 марта, во время ракетных обстрелов площади Свободы пострадали еще два корпуса. А уже через несколько дней стало известно, что в результате вражеских авиаударов разрушено здание спорткомплекса ХНУ имени Каразина, информирует 24 канал.

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Несмотря на то, что оккупанты повредили большинство корпусов Национального университета имени Каразина, заместитель Министра образования и науки Андрей Витренко подчеркнул, что высшее учебное заведение, которое является "сердцем Харькова", останется в родном городе.

Корреспондентка 24 канала Анна Черненко одной из первых зафиксировала, как сейчас выглядят изуродованные корпуса снаружи и внутри.

Главный корпус Харьковского университета



Выбитые стекла и следы обстрелов: как выглядит главный корпус ХНУ имени Каразина / Фото 24 канал, Анна Черненко

Одно из крупнейших зданий, расположенных в центре Харькова, попало под обстрелы в начале марта. Тогда оккупанты цинично обстреливали исторические достопримечательности города и админздания.



Как выглядит главный корпус ХНУ имени Каразина / Фото 24 канал, Анна Черненко

Сейчас завалы в центре Харькова разобраны, улицы выглядят чистыми, однако на здании центрального корпуса все еще видны выбитые окна.

Экономический корпус в центре Харькова

Утром 2 марта российские войска атаковали ракетным ударом корпус экономического факультета Харьковского национального университета имени Василия Каразина на улице Мироносицкой. Снаряд полностью разрушил крышу и перекрытие, в результате попадания в здании начался пожар.

Пожар разрушил экономический корпус: первые кадры со двора / Фото 24 канал, Анна Черненко

В настоящее время корпус полностью уничтожен. Плачевной остается ситуация внутри. Под завалами здания до сих пор просматриваются атрибуты мирной студенческой жизни.

Там до сих пор не убрали последствия обстрелов. В середине остались зачетки, нашли торжественную мантию выпускника,

– рассказывает Анна Черненко.

Как выглядит экономический корпус ХНУ имени Каразина внутри: первые кадры разрушений / Фото 24 канал, Анна Черненко

Разрушены также 2 общежития. На прошлой неделе на крышу одного из них был нацелен еще один вражеский снаряд.

Последствия обстрелов экономического корпуса ХНУ имени Каразина: повреждение фасада / Фото 24 канал, Анна Черненко

Физико-математический корпус на Пятихатках

Как выглядит "Физико-технический факультет" ХНУ имени Каразина после обстрелов / Фото 24 канал, Анна Черненко

Физико-математический корпус обстреливали несколько раз: впервые 26 февраля, затем – 11 марта. Из-за обстрела в помещении разрушена часть аудиторий, большинство из них выгорели в результате пожара.

Интересно, что, несмотря на удары, на здании уцелела доска Игорю Толмачеву – участнику Евромайдана в Харькове, погибшем во время теракта 22 февраля 2015 года.

Ранее корпус славился помещениями для практических работ ученых, в том числе работавших в космической отрасли. Рядом с корпусом повреждено здание, которое планировали переоборудовать под университетскую больницу.

Остатки "русского мира" в Харькове / Фото 24 канал, Анна Черненко

Поскольку корпус расположен ближе всего к линии фронта, здесь до сих пор можно увидеть уничтоженную технику оккупантов, снаряды и даже некоторые личные вещи.

Разрушенный спорткомплекс Каразинский

Разрушенный спортивный комплекс в Харькове / Фото 24 канал, Анна Черненко

Также в результате вражеских атак пострадали библиотека, Музеи природы и спорткомплекс "Каразинский". От удара вражеской авиации здание полностью разрушено. До 5 марта здание включало в себя десятки секций – фехтование, баскетбол, футзал. Тренировались и студенты, и параспортсмены, и чемпионы.

В это время в помещении спорткомплекса находился работник Александр, выживший только благодаря везению – на время "прилета" он находился у несущей стены. Впоследствии он рассказал, что слышал звук самолета. Первый удар сбил его с ног. Мужчину засыпало кирпичом и пылью. Когда он пришел в себя – услышал второй удар.

Несколько обломков Александр сохраняет до сих пор и даже шутит о том, что они могли бы стать отличным бритвенным станком.



Александр до сих пор сохраняет обломки / Фото 24 канал

Анна Черненко отмечает, что главные здания неповреждены. Именно в них размещаются 19 из 23 факультетов и институтов.

Как жительницу Харькова, ее удивляют пустые здания учебных заведений. Раньше, вспоминает Анна, здесь было много людей.

Но, главное, что большинство факультетов и зданий все же уцелели, потому как только кончится война, университет готов принять студентов,

– подчеркивает она.

К сожалению, в коллективе ХНУ Каразина есть потери: погибли 5 преподавателей, 2 студента (1 в рядах терробороны, другой при попытке эвакуироваться из Изюма), а также 10 выпускников, защищавших наше государство.

Трудно подсчитать, сколько средств и времени уйдет на восстановление университета. По предварительным оценкам, приблизительная сумма, которая понадобится Харькову, чтобы восстановить разрушенные россиянами здания – 100 миллионов евро. Похожую цифру называет и ректор вуза Татьяна Кагановская. По ее словам, на ремонтные работы уйдет минимум 3,5 миллиарда гривен.

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