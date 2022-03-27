Ущерб колоссальный, уничтожено более 1 100 домов, – Терехов о последствиях войны в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что из-за обстрелов оккупантов город ежедневно терпит колоссальные убытки. Более 1 100 домов в Харькове просто разрушены.

Городской голова Харькова не озвучил конкретной суммы ущерба, нанесенного российскими оккупантами. Игорь Терехов подчеркнул, что их сейчас сосчитать невозможно.

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Последствия атак в Харькове

Игорь Терехов объяснил, что сейчас даже не хочет подсчитывать сумму нанесенного Россией ущерба, поскольку она увеличивается ежедневно. И, что главное, каждый день погибает мирное население от рук рашистов.

Я даже не хочу сейчас считать убытки, потому что они колоссальны. Гибнут люди и ты никак этого не подсчитаешь. Просто скажу вам – более 1 100 зданий разрушены в Харькове,

– заявил Терехов.

Также мэр Харькова рассказал, что от атак оккупантов страдает и инфраструктура города – котельные, трубопроводы, газопроводы, водопроводы, насосные станции и трансформаторные подстанции.

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