Ущерб на миллиарды, – в Минэнерго о том, как будут восстанавливать уничтоженное россиянами

Россия цинично уничтожает украинские города, но после победы мы их непременно отстроим. Будут восстановлены и все объекты энергетической инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения.

По предварительным оценкам, таким объектам уже нанесен ущерб на десятки миллиардов гривен. Об этом заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

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Ремонтные работы осложнены боями

В ряде населенных пунктов ремонтные бригады пытаются восстановить поставки газа и электричества как можно скорее. Впрочем, проведение работ осложняют боевые действия.

Самым проблемным пока является участок газопровода "Донецк-Мариуполь", там большой разрыв. Есть бригады, готовые моментально устранять неполадки, но пока нет соответствующих возможностей с точки зрения безопасности. Сложной является ситуация и в районах к северу от Киева.

После победы Украина сделает свою энергосистему еще надежнее и современнее. Она будет соответствовать лучшим европейским стандартам,

– заверил чиновник.

Энергосистема работает стабильно

Министр энергетики отметил, что Украина уже тринадцатый день работает в изолированном режиме (это означает, что не осуществляется экспорт и импорт). "И работает довольно успешно, обеспечивая технические параметры, которые должны быть в энергосистеме, в частности – частоту 50 Гц", – уточнил он.

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