Правительство назвало сумму ущерба, нанесенного вторжением России: говорится о сотнях миллиардов

В 2022 году Украина потратила на безопасность и оборону 1,3 триллиона гривен. Ущерб, нанесенный российской агрессией, составляет сотни миллиардов долларов.

Об этом в ходе годового отчета 3 марта рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает 24 Канал. По его словам, Украина работает над тем, чтобы конфисковать замороженные российские активы или каким-либо другим способом получить их для восстановления.

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Шмигаль рассказал об убытках Украины

Шмигаль отметил, что в 2022 году расходы бюджета составляли 2,64 триллиона гривен, а доходы – 1,33 триллиона гривен.

"Около 62% – наши средства и облигации. 38%, или 38 миллиардов долларов – грантовые средства и льготные кредиты наших партнеров", – добавил премьер.

Он отметил, что госдолг за год увеличился только на 13 миллиардов долларов, то есть до 111 миллиардов.

Дефицит бюджета этого года оценивают в 38,5 миллиарда долларов. Его Украина хочет профинансировать с помощью партнеров. В частности, в этом должен помочь финансовый Рамштайн – финансовая платформа доноров Украины будет собираться ежемесячно, а на высоком уровне – раз в квартал.

По словам Шмыгаля, в этом формате также будет обсуждаться обеспечение в 2023 году 17 миллиардов на быстрое восстановление, а также вопросы финансирования послевоенного обновления.

Он добавил, что оценка ущерба от российской вооруженной агрессии, верифицированная Всемирным банком, по состоянию на 1 июня 2022 года составила 350 миллиардов долларов. По состоянию на 1 января 2023 года ожидается ее рост до 600 – 750 миллиардов.

Единственный фактически большой и достаточный источник, который может покрывать большую часть восстановления Украины – это, безусловно, российские активы, замороженные в странах-партнерах,

– отметил глава правительства.

Украина сейчас работает над тем, чтобы конфисковать эти активы или каким-либо другим способом получить их для восстановления государства.

"Безусловно, проекты частного и государственного партнерства, средства международных финансовых организаций, средства бизнеса, доноров, государственного бюджета – все будут направляться на все проекты восстановления", – объяснил премьер.

По словам Шмыгаля, по состоянию на март 2023 года в бюджете есть уже 17 миллиардов гривен, конфискованных от двух российских банков. Их фактически санкционировали и изъяли в пользу Украины после полномасштабного вторжения России.