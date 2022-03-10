Ущерб Украины от разрушений из-за войны уже достиг 100 миллиардов долларов

10 марта 2022 , 19:36
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Источник:

Интерфакс-Украина

Четырнадцатые сутки идет российская война в Украине. Ущерб от разрушений из-за полномасштабной войны РФ уже составляет не менее 100 миллиардов долларов.

К тому же из-за боевых действий полностью остановились более половины украинских предприятий.

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Об этом сообщил советник президента Украины по экономике Олег Устенко. Он говорит, что сейчас около 50% нашего бизнеса не работает вообще, другие предприятия работают на грани своих возможностей.

По предварительным подсчетам стоимость разрушений, в том числе инфраструктуры, больниц, жилых домов достигла 100 миллиарда долларов, но это приблизительная оценка.

Замороженные в разных странах российские активы, включая резервы российского центробанка, должны быть направлены на финансирование восстановления этих разрушений в Украине.
– считает Устенко.

Советник президента также отметил, что просчитывается возможность использовать для этого арестованные активы российских олигархов.

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Автор: Марія Бондар