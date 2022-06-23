Понадобилось более 108 часов: спасатели потушили огонь на нефтебазе в Новомосковском районе

Из-за ракетных ударов врага на нефтебазе в Новомосковском районе произошел пожар. На его тушение понадобилось более 108 часов.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. На 9:25 пожар потушили.

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Из-за вражеской атаки есть погибшие

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, спасатели укрощали пламя более 108 часов.

Из-за этого российского обстрела погибли три человека. Также 14 человек получили ожоги и ранения. Среди них 8 – находятся в больнице.

Что известно об ударе по нефтебазе

Российские оккупанты обстреляли ее еще вечером 18 июня. Туда попало 3 вражеских ракеты. Пожар был сильным и потушили его только теперь. Разрушения значительные.

Во время разбора завалов, возникших в результате ракетного удара по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, обнаружили тело погибшего человека.

Борьбу с огнем усложнило то, что около 9 утра 19 июня прогремел взрыв и загорелся резервуар с топливом. Из-за этого один спасатель погиб. Еще двоих госпитализировали в больницы.

Россия обстреливает Украину

Враг продолжает обстреливать всю территорию Украины, поэтому под угрозой каждый город или село. Не следует пренебрегать воздушной тревогой, о чем предупреждают постоянно власти и военные. К примеру, сегодня, 23 июня, почти по всей Украине утром прозвучала воздушная тревога. Жители Хмельницкой области сообщили, что слышали взрывы. Официальных заявлений пока не было.

Днепропетровская область часто оказывается под вражеской атакой, ведь расположена близко к горячим боевым действиям. В ночь на 23 июня российские оккупанты обстреляли ракетами Криворожский район 6 раз. Из-за этого в городе Апостолово ранены 2 человека, они в больнице. Также разрушены жилые дома. Город частично без света и воды.

Также россияне не в первый раз атакуют ракетами украинские нефтебазы и другие предприятия. За 18 июня уже третий раз обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Тогда по нему ударили шесть ракет. В общей сложности россияне выпустили по городу 8 ракет. Другие 2 смертоносных снаряда попали в ТЭЦ. Просто отремонтировать НПЗ уже не удастся, его можно только отстроить.

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