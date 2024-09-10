Легендарный Льюис оценил шансы Фьюри побить Усика в реванше

Все меньше времени остается до второго мегафайта между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Профессиональные эксперты раздают прогнозы относительно победителя поединка.

Бой-реванш Усик – Фьюри вызывает не меньший ажиотаж, чем первая встреча боксеров, когда определялся абсолютный чемпион хевивейта. Несмотря на поражение "Цыганского короля", его не стоит списывать со счетов.

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Льюс заинтриговал мотивацией Фьюри

По крайней мере так считает легенда мирового хевивейта Леннокс Льюис. Бывший абсолют верит в умение Фьюри возвращаться после неудачных поединков. Это может быть частью шоу, ведь зрители любят камбэки.

Фьюри извлечет урок из этого поражения и вернется! Поражение – это тоже часть игры, все зависит от того, как вы реагируете на поражение,

– заметил Льюис.

"Цыганский король" планирует перезапустить карьеру

Отметим, что откровенно провальных поединков в карьере Тайсона Фьюри до поражения от Александра Усика еще не было. К "бою века" британец подходил в статусе непобежденного чемпиона.

Возможно Льюис имел в виду историю, когда "Цыганский король" потерял свои титулы из-за депрессии. Тогда после боя с Владимиром Кличко британец более двух лет не выходил на ринг и многие поставили крест на его карьере.

Однако Фьюри сумел взять себя в руки и вернуться в бокс. Он провел блестящие поединки против Деонтея Уайлдера, которые некоторые эксперты считаются одними из лучших в истории бокса.

Напомним, что реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. На кону будут стоять чемпионские пояса украинца.