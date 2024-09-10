Бій-реванш Усик – Ф'юрі викликає не менший ажіотаж, ніж перша зустріч боксерів, коли визначався абсолютний чемпіон хевівейту. Попри поразку "Циганського короля", його не варто списувати з рахунків.

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Льюс заінтригував мотивацією Ф'юрі

Принаймні так вважає легенда світового хевівейту Леннокс Льюїс. Колишній абсолют вірить у вміння Ф'юрі повертатися після невдалих поєдинків. Це може бути частиною шоу, адже глядачі полюбляють камбеки.

Ф'юрі витягне урок з цієї поразки і повернеться! Поразка – це теж частина гри, все залежить від того, як ви реагуєте на поразку,

– зауважив Льюїс.

"Циганський король" планує перезапустити кар'єру

Зазначимо, що відверто провальних поєдинків у кар'єрі Тайсона Ф'юрі до поразки від Олександра Усика ще не було. До "бою століття" британець підходив у статусі непереможеного чемпіона.

Можливо Льюїс мав на увазі історію, коли "Циганський король" втратив свої титули через депресію. Тоді після бою з Володимиром Кличком британець понад два роки не виходив на ринг і багато хто поставив хрест на його кар'єрі.

Однак Ф'юрі зумів взяти себе в руки та повернутися в бокс. Він провів блискучі поєдинки проти Деонтея Вайлдера, які деякі експерти вважаються одними з найкращих в історії боксу.

Нагадаємо, що реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. На кону стоятимуть чемпіонські пояси українця.