Усиление атак у Авдеевки: в ISW объяснили цель врага

Российские оккупационные войска усилили наступление северо-западнее Авдеевки в районе Очеретино, Тоненького, Бердичев и активно штурмуют на юго-западе от Авдеевки на линии Водяное-Опытное.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны по состоянию на 11 октября. Аналитики также объяснили, какую цель преследует враг и какие преимущества на поле боя надеется получить от захвата Авдеевки.

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Окружение Авдеевки, одного из наиболее укрепленных районов линии фронта в Донецкой области, вероятно, потребует больше сил, чем Россия сейчас готова выделить для усилий Авдеевка-Донецк,

– отметили аналитики.

Оккупанты активизировались со штурмами Авдеевки, потому что таким образом хотят оттянуть силы ВСУ от Роботиного.

Россияне активизировались возле Авдеевки

Российские военные обозреватели описывают операции в районе Авдеевки как "значительную наступательную операцию" с целью оцепления группировки украинских войск в Авдеевке и захвата города.

Украинский Генштаб подтвердил, что на Авдеевском направлении обострение, но защитники отразили все вражеские атаки и не допустили потери рубежей и позиций.

Аналитики ISW отметили, что российские войска в большинстве своем развернули нерегулярные силы вдоль этой линии фронта, прежде всего речь о 1-ом армейском корпусе так называемой "ДНР" и дополнительных добровольческих формированиях, значительно пострадавших от жестокой командной культуры и напряженности с регулярными российскими частями.

Цель врага

В обзоре отмечают, что россияне также атаковали юго-западнее Орехова на линии Пятихатки-Жеребянки.

Ужесточение российских наступательных операций в районе Авдеевки и Жеребянок совпадает с другими локализованными наступательными усилиями в Луганской области и на востоке Запорожской области. Все они, вероятно, направлены на фиксацию украинских сил и чтобы помешать украинскому командованию опрокидывать резервы на критические участки фронта.

Что этому предшествовало