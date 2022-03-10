Усиление группировки врага на Крымском направлении: данные Генерального штаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию о российском вторжении.

Согласно информации, в Крымском направлении зафиксировано усиление группировки противника.

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А именно батальонной тактической группой из состава 336 отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота вооруженных сил РФ.

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Сообщение Генерального штаба ВСУ

В Крымском направлении зафиксировано усиление группировки противника батальонной тактической группой из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота вооруженных сил РФ.