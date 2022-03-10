Згідно з інформацією, на Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника.

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А саме батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.

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Допис Генерального штабу ЗСУ

На Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.