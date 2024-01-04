Ужесточение проверок и отказ в пересечении границы: Демченко рассказал, почему так происходит
В последнее время на границе фиксируют увеличение попыток использования мужчинами поддельных документов. Следовательно, ужесточение проверок соответствует нормам закона и правилам пересечения границы.
Об этом рассказал в эфире телемарафона пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, информирует 24 Канал. В частности, спикер напомнил, что согласно правилам пересечения границы во время действия военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в целом запрещено покидать пределы Украины.
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По словам Демченко, в последнее время пограничники фиксируют увеличение попыток использования мужчинам поддельных документов, или же их цель поездки не соответствует тем, которые определены правилами. В частности, по перевозке грузов, пассажиров, гуманитарных грузов.
Уже во время тщательной проверки мы можем выяснить, что мужчины едут совсем с другой целью, а не определенной в правилах. И на основании изучения либо документов, либо цели поездки пограничники в праве отказать человеку в пересечении границы,
– отметил Андрей Демченко.
На границе могут спросить документы с ТЦК
Кроме того, он разъяснил, почему пограничники могут проверять документы с ТЦК. В частности, правилами определено, что границу могут пересекать ряд категорий военнообязанных мужчин, которые не подлежат призыву по мобилизации, имеют отсрочку.
"Поэтому пограничники могут проверять документы с ТЦК, которые фиксируют тот факт, что им предоставлена отсрочка", — добавил Демченко.
Ситуация на границе: последние новости
- Мужчины начали жаловаться на ужесточение проверок при пересечении границы. В частности, усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью, многодетных родителей, волонтеров и других с отсрочкой.
- В то же время в украинском законодательстве на сегодня не было никаких изменений правил выезда.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил официальное письмо, в котором попросил предоставить все необходимые документы, на основании которых происходит проверка и анализ документов.