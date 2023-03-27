Россия разместит ядерное оружие в Беларуси: Арахамия объяснил свое заявление об усилении мобилизации

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью британским СМИ заявил, что Украина может усилить мобилизацию после размещения в Беларуси ядерного оружия. Политик объяснил свое заявление, цитируемое украинскими медиа.

В эфире национального телемарафона Давид Арахамия пояснил, что Украина готова ко всем угрозам со стороны врага и любой сценарий теоретически возможным. В то же время мобилизация в нашей стране как продолжалась, так и будет продолжаться.

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Что будет с мобилизацией в Украине

Давид Арахамия объяснил, что мобилизация в Украине идет за очереди и внеочередных действий нет. В случае необходимости создания дополнительных бригад, мобилизация все равно будет продолжаться в соответствующем порядке. В качестве примера политик привел формирование "Гвардии наступления".

По словам британской печати, Арахамия отметил, что нашим партнерам важно понимать, готова ли Украина к разным сценариям, чтобы быть уверенными в устойчивости нашей армии. От этого, по словам главы фракции монобольшинства, зависит предоставление нашей стране оружия.

Что сказал Арахамия британским СМИ

В интервью изданию SkyNews Давид Арахамия заявил, что сейчас нет признаков угрозы нападения на Беларусь, однако Украина отрабатывает все сценарии. В частности, предполагающий открытие второго фронта из Беларуси после размещения там российского ядерного оружия.

Это может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта. К счастью, для нас эта территория и рельеф похожи на болота. Поэтому будет тяжело напасть,

– заявил тогда Арахамия.

Россия разместит ядерное оружие в Беларуси

Режимы военного положения и общей мобилизации в Украине продолжаются до 20 мая 2023 года. При истечении этого срока Верховная Рада, вероятно, продлит его еще на 90 суток. Общая мобилизация и военное положение могут быть досрочно завершены при прекращении боевых действий до истечения срока их действия.

Российский президент Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. По его словам, белорусский руководитель Александр Лукашенко уже долгое время якобы просил его об этом. Диктатор заявил, что такой шаг – якобы ответ Великобритании за предоставление Украине боеприпасов с обедненным ураном.

К 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. После заявлений Путина Украина обвинила Россию в том, что она взяла Белоруссию "в ядерные заложники".