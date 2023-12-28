В Европе образовались огромные очереди на оформление документов из-за усиления мобилизации
Пока законопроект о мобилизации рассматривается в Верховной Раде, общество бурно обсуждает возможные нововведения. А особенно ограничения, которые коснутся уклонистов.
Согласно законопроекту №10378 о мобилизации, уклонистам могут запретить выезд за границу и проведение операций с имуществом, ограничить право управлять собственным транспортом и получить водительское удостоверение, отказать в заключении кредитного договора, договора займа, приостановить льготы и услуги от государства. Также эти люди могут быть внесены в реестр должников. В то же время Дмитрий Лубинец говорит, что ограничения для уклонистов нарушают Конституцию, ведь человека нельзя ограничить в его правах.
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В Европе очереди на оформление документов
Вероятно, люди боятся, что из-за изменений в мобилизации не смогут оформить документы, дающие право на жительство в Европе.
Люди в очередях на оформление документов в Европе / Фото соцсети
Телеграм-канал "Катарсис" обнародовал видео. В ролике видна довольно большая очередь, люди стоят, чтобы оформить документы, – заметно машину с надписью "Выездное офомление".
Очереди на оформление документов в Европе: смотрите видео
Мобилизация в Украине: мнения и важные заявления
- Михаил Подоляк говорит, что общественный резонанс относительно нового законопроекта – это нормально. Ведь честное обсуждение – признак демократического общества. По его мнению, Залужный, Шаптала и Умеров достаточно хорошо коммуницируют по поводу мобилизационных процессов. Но долго обсуждать законопроект нельзя – стоит быстро принять его, внеся при необходимости правки. Война продолжается и есть потребность в принятии решений, считает Подоляк.
- Виталий Ким заявил, что воевать должны не 450 – 500 тысяч, а все 40 миллионов жителей Украины. Однако это нереально – по многим причинам. Заявление Кима анализировал 24 Канал, детали читайте здесь.
- Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Владимир Фитьо пояснил, что вручать повестки в спортзалах, ресторанах и транспорте законом не запрещено. А поскольку это общественные места, там и работают ТЦК и СП. Ведь, например, дверь в многоэтажку могут и не открыть, а повестку важно вручить лично.