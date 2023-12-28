В Европе образовались огромные очереди на оформление документов из-за усиления мобилизации

Пока законопроект о мобилизации рассматривается в Верховной Раде, общество бурно обсуждает возможные нововведения. А особенно ограничения, которые коснутся уклонистов.

Согласно законопроекту №10378 о мобилизации, уклонистам могут запретить выезд за границу и проведение операций с имуществом, ограничить право управлять собственным транспортом и получить водительское удостоверение, отказать в заключении кредитного договора, договора займа, приостановить льготы и услуги от государства. Также эти люди могут быть внесены в реестр должников. В то же время Дмитрий Лубинец говорит, что ограничения для уклонистов нарушают Конституцию, ведь человека нельзя ограничить в его правах.

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В Европе очереди на оформление документов

Вероятно, люди боятся, что из-за изменений в мобилизации не смогут оформить документы, дающие право на жительство в Европе.

Люди в очередях на оформление документов в Европе / Фото соцсети

Телеграм-канал "Катарсис" обнародовал видео. В ролике видна довольно большая очередь, люди стоят, чтобы оформить документы, – заметно машину с надписью "Выездное офомление".

Очереди на оформление документов в Европе: смотрите видео

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