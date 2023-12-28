Відповідно до законопроєкту №10378 про мобілізацію, тим, хто ухиляється, можуть заборонити виїзд за кордон і проведення операцій з майном, обмежити право керувати власним транспортом та отримати посвідчення водія, відмовити в укладенні кредитного договору, договору позики, призупинити пільги та послуги від держави. Також цих людей можуть внести у реєстр боржників. Водночас Дмитро Лубінець говорить, що обмеження для ухилянтів порушують Конституцію, адже людину не можна обмежити у її правах.
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У Європі черги на оформлення документів
Імовірно, люди бояться, що через зміни в мобілізації не зможуть оформити документи, які дають право на проживання в Європі.
Люди в чергах на оформлення документів у Європі / Фото соцмережі
Телеграм-канал "Катарсис" оприлюднив відео. У ролику видно досить велику чергу, люди стоять, щоб оформити документи, – помітно машину з написом "Виїзне офомлення".
Черги на оформлення документів у Європі: дивіться відео
Мобілізація в Україні: думки та важливі заяви
- Михайло Подоляк говорить, що суспільний резонанс щодо нового законопроєкту – це нормально. Адже чесне обговорення – ознака демократичного суспільства. На його думку, Залужний, Шаптала та Умєров досить добре комунікують щодо мобілізаційних процесів. Але довго обговорювати законопроєкт не можна – варто швидко прийняти його, внісши за потреби правки. Війна триває і потребує рішень, вважає Подоляк.
- Віталій Кім заявив, що воювати мають не 450 – 500 тисяч, а всі 40 мільйонів жителів України. Проте це нереально – з багатьох причин. Зміст заяви Кіма аналізував 24 Канал, деталі читайте тут.
- Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо пояснив, що вручати повістки у спортзалах, ресторанах і транспорті законом не заборонено. А оскільки це громадські місця, то там і працюють ТЦК і СП. Адже, наприклад, двері в багатоповерхівку можуть і не відкрити, а повістку важливо вручити особисто.