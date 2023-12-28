Відповідно до законопроєкту №10378 про мобілізацію, тим, хто ухиляється, можуть заборонити виїзд за кордон і проведення операцій з майном, обмежити право керувати власним транспортом та отримати посвідчення водія, відмовити в укладенні кредитного договору, договору позики, призупинити пільги та послуги від держави. Також цих людей можуть внести у реєстр боржників. Водночас Дмитро Лубінець говорить, що обмеження для ухилянтів порушують Конституцію, адже людину не можна обмежити у її правах.

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У Європі черги на оформлення документів

Імовірно, люди бояться, що через зміни в мобілізації не зможуть оформити документи, які дають право на проживання в Європі.

Люди в чергах на оформлення документів у Європі / Фото соцмережі

Телеграм-канал "Катарсис" оприлюднив відео. У ролику видно досить велику чергу, люди стоять, щоб оформити документи, – помітно машину з написом "Виїзне офомлення".

Черги на оформлення документів у Європі: дивіться відео

Мобілізація в Україні: думки та важливі заяви