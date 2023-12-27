Ймовірно, до законопроєкту 10378 ще вноситимуть правки, а після цього його швидко ухвалять. Про це в інтерв'ю 24 Каналу повідомив радник глави ОПУ Михайло Подоляк, пояснивши, що над ним працює усе військово-політичне керівництво країни.
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"Я не зовсім розумію, чому мобілізація викликає такі токсичні роздуми. Війна триває два роки, безумовно, без мобілізації нікуди. Так, на правила мобілізації можна по-різному дивитись. Але є гарна, на мій погляд, початкова комунікація на рівні головнокомандувача ЗСУ, начальника генерального штабу, міністр оборони", – зауважив Михайло Подоляк.
Законопроєкт потрібно ухвалити якнайшвидше
Вище військове керівництво України в деталях обговорило, як бачить подальші мобілізаційні та рекрутингові процеси. Зокрема, як вони можуть відбуватися в країні, з урахуванням певного психоемоційного стану населення.
Над обговоренням нового законопроєкту працюють і депутати.
Після цього будуть, мабуть, до першого чи другого читання внесуть відповідні правки, і я думаю, що за законопроєкт проголосують,
– зазначив Подоляк.
На думку радника голови ОП, важливо звернути увагу на три аспекти:
- мобілізація потрібна, тому що країна перебуває в стані війни;
- мобілізація має отримати конкретний вигляд, тобто як вона має відбуватись, за якими правилами;
- обговорення є нормальним процесом демократії.
"Який буде підсумковий документ, ми з вами побачимо достатньо швидко. Я вважаю, і це правильно, тому що все ж йде війна і не можна рік лише обговорювати щось. Війна є війна, і треба ухвалити відповіді рішення", – пояснив Подоляк.
На перемогу мають працювати усі
Коли в Україні йде обговорення на різних рівнях, це означає й те, що наша країна є демократичною, на відміну від Росії. Люди мають право проговорювати свої внутрішні емоції, але й держава має сьогодні забезпечити ключову функцію – захист свого існування.
Професійно про це мають говорити військові, які зацікавлені в цьому, відповідні експертні середовища, які розуміють, що таке сучасна система спротиву. І важливо – народні депутати без політичних спекуляцій, але з точки зору врахування інтересів держави,
– підкреслив Подоляк.
Все ж обов'язок народних депутатів – дбати про майбутнє держави, а не про власний ситуативний рейтинг.
Новий законопроєкт про мобілізацію: коротко
- Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт 10378 про мобілізацію. У пояснювальній записці прописана низка змін. Вони, зокрема, стосуються зниження призовного віку з 27 до 25 років, відпусток для військових, демобілізації, змін термінів служби тощо.
- Щодо мобілізації висловився також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він наголосив, що потреба у людях є велика, одна її розіб'ють на періоди. Тобто мобілізація не буде одномоментною, адже держава зобов'язана ретельно підготувати кожного до військової служби.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що в Україні почала побутувати тенденція демонізації мобілізації. Аби цього уникнути, необхідно детально, доступно й законодавчо пояснити українцям, як вона відбуватиметься.