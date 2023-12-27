Мобілізація є топтемою останніх кількох тижнів. Її коментує багато людей. Хоча, наприклад, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наприкінці листопада говорив, що питання мобілізації, демобілізації і рекрутингу мають коментувати три інституції – президент, представники Ставки та РНБО і Генштаб ЗСУ.

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Що сказав Кім про мобілізацію

40 мільйонів під час Другої світової було втрачено. З них десь 7 чи 9 мільйонів українців, які відбивались від фашистів. Зараз точно така ситуація, але фашист – це Росія. Будь-які цифри, які є, – я вважаю, що вся країна має воювати. От вся, повністю. Не 500 тисяч, а 40 мільйонів,

– висловився голова Миколаївської ОВА.

Думка Кіма щодо мобілізації: дивіться відео

Скільки мобілізованих потрібно державі і що говорять військові

Під час пресконференції Володимир Зеленський 19 грудня назвав цифру в 450 – 500 тисяч людей. Про цю кількість нібито просили військові. Втім, він зауважив, що Кабмін і Міністерство фінансів мають знайти відповідь, звідки взяти гроші на мобілізацію. Адже вона буде коштувати додаткові 500 мільярдів гривень.

Валерій Залужний на закритому брифінгу 26 грудня озвучив свою позицію щодо мобілізації. За його словами, новий законопроєкт про мобілізацію розроблено задля справедливості.

Цей закон саме для того, щоб була справедливість. Захищати Україну мають усі,

– висловився він.

Водночас Залужний зауважив: ЗСУ і Генштаб не подавали цей законопроєкт, адже це не в їхній компетенції, у них немає законодавчої ініціативи. Можливо, це зробило Міноборони.

Зверніть увагу! Про те, що влада готує "матрицю мобілізації", 24 грудня говорив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю "Суспільному". Воно вийшло за кілька днів до реєстрації у Верховній Раді законопроєкту №10378.

Зброї вистачить, але люди мають бути здатними воювати: зауваги від Залужного

Головком сказав, що західні партнери залишаться з Україною, тож нам буде чим воювати.

Цифра 450 – 500 тисяч враховує покриття поточного некомплекту бійців, формування нових частин та втрати, яких Україна може зазнати протягом 2024 року. Але яка частина загальної цифри розрахована на покриття кожного з цих пунктів, – державна таємниця.

Мобілізація не буде одномоментною. Тобто це не означає, що всі 500 тисяч призвуть в один день. Хтось потрапить у військо в січні, а хтось – у грудні. Але людей не можна кидати на фронт непідготовленими .

. Стосовно питання відстрочки Залужний висловився так: йому потрібні люди, боєприпаси та зброя. Люди мають бути в змозі виконувати поставлені завдання. А от хто матиме відстрочку і кого саме виріше викликати держава – не в його компетенції, це має вирішувати виконавча влада.

Звідки взяти гроші

Зеленський, назвавши цифру в 450 – 500 тисяч, пояснив: слід пам'ятати, що один воїн – це шість цивільних, які платять податки. Фактично податки і є тією зарплатою, яку отримують військові. От і відповідь, чи можуть піти воювати всі українці.

27 грудня в Міністерстві фінансів заявили, що очікують на пропозиції від Міноборони та Генштабу, як покрити витрати на додаткову мобілізацію.

Я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму – не вийде,

– сказав міністр фінансів.

Допомагати армії справді мають усі. Відправити на фронт усіх, на жаль, не вийде – з багатьох причин

Іще слід розуміти, що в Україні є працівники екстрених служб, атомних станцій, ті самі енергетики, залізничники тощо. Хтось має забезпечувати життя країни та її критичну інфраструктуру. І, звісно, підтримувати економіку, інакше усе рухне.

Але це не означає, що треба прикривати своє небажання служити поясненнями штибу "я не народжений для війни", "я боєць економічного/культурного/підставити своє фронту" тощо. Волонтерство і донати – це той мінімум, який може робити кожен українець і кожна українка. Наступним кроком можуть бути курси підготовки цивільних і вивчення базових навичок тактичної медицини або власне служба.

24 Канал закриває запити військових через свій фонд, ви також можете переказати кошти.