В Минобороны отметили, что потери вооруженных сил на войне существенно отличаются от потерь врага. В течение всего периода наступательных действий на Востоке Украины, украинские военные имеют в восемь раз меньшие потери, чем оккупанты. В то время как на Юге – потери россиян в пять раз больше.

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Несмотря на большие потери оккупационных войск, возникает необходимость пополнения резервов на украинском фронте. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции открыто рассказал о просьбе военных по усилению мобилизации. Зеленский откровенно заявил: "Военные обратились ко мне с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовывать. Все, больше пока сказать об этом не могу".

Глава государства не раскрыл подробности о просьбе военных. К тому же Зеленский публично не обнародовал свои намерения принимать соответствующие решения по этому вопросу и воздержался от разглашения своих планов.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что, несмотря на обращения к президенту относительно увеличения масштабов призыва, изменения в этой сфере не планируются. В настоящее время в нашей стране нет серьезных трудностей в мобилизации граждан, подчеркнул Данилов. Призыв в Украине проходит в установленных еще 24 февраля 2022 года пределах "волн мобилизации".

В нормативно правовой базе Украины понятия "полная мобилизация" не существует. Признаются только термины частичной и всеобщей мобилизации. Поэтому тревожные рассказы о полной мобилизации всех мужчин следует рассматривать только как намеренно созданную ИПСО.

Мобилизация в Украине: последние новости