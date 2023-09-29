У Міноборони зазначили, що втрати Збройних Сил на війні суттєво відрізняються від втрат ворога. Протягом усього періоду наступальних дій на Сході України українські військові мають у вісім разів менші втрати, ніж окупанти. Тоді як на Півдні – втрати росіян у п'ять разів більші.

Дивіться також Не бачу сенсу комусь щось доводити, – Данілов відповів на чутки про синів за кордоном

Попри значні втрати окупаційних військ, виникає потреба поповнення резервів на українському фронті. Президент Володимир Зеленський під час пресконференції відкрито розповів про прохання військових щодо посилення мобілізації. Зеленський відверто заявив: "Військові звернулись до мене з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати. Все, більше поки що сказати про це не можу".

Глава держави не розкрив подробиці щодо прохання військових. До того ж Зеленський публічно не оприлюднив своїх намірів ухвалювати відповідні рішення з цього питання та утримався від розголошення своїх планів.

Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов стверджує, що попри звернення до президента щодо збільшення масштабів призову, зміни у цій сфері не плануються. Наразі в нашій країні немає серйозних труднощів щодо мобілізації громадян, наголосив Данілов. Призов в Україні проходить в установлених ще 24 лютого 2022 року межах "хвиль мобілізації".

У нормативно-правовій базі України поняття "повна мобілізація" не існує. Визнаються лише терміни часткової та загальної мобілізації. Тож тривожні розповіді про повну мобілізацію всіх чоловіків слід розглядати лише як навмисно створену ІПСО.

Мобілізація в Україні: останні новини