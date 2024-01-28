Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, заметив, что это совершенно логичное решение. Усиливать оборонительные рубежи нужно, ведь они помогают военным уберечься от вражеских снарядов и пуль.
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Не нужно паниковать
Как подчеркнула Гуменюк, не нужно впадать в панику из-за этого решения. Оно абсолютно уместно и своевременно.
Оборонные постройки нужны. Они защищают жизнь наших военных, какие, к примеру, ведут контрбатарейную борьбу. Там они смогут прятаться от вражеского огня. Поэтому не нужно паниковать, что укрепляют оборонительные сооружения. Они необходимы для защиты жизни бойцов,
– сказала Гуменюк.
Коллаборанты и оккупанты сразу попытались расшатать ситуацию в Херсонской области в связи с этим решением. Там начали убеждать, что обязательно вернутся в Херсон. Но это сделать невозможно. Там уже сделано много оборонительных рубежей.
Эти надежды оккупантов напрасны. Там и высота берега не позволит, и оборонительные сооружения уже готовы. И минно-взрывные заграждения тоже не позволят им пройти. А переплыть реку, даже с помощью скоростных лодок, им не получится. Их встретит контрбатарейный огонь,
– сказала Гуменюк.
Ситуация в Херсонской области: коротко
- Украинские военные сковывают подразделения оккупантов на левобережье Херсонщины. Россияне продолжают атаковать, но наши защитники удерживают плацдарм и наносят урон врагу.
- Также на этом направлении оккупанты активно осуществляют ротацию подразделений. Она настолько бессистемно происходит, что там регулярно бывают случаи "дружеского огня" среди оккупантов.
- Недавно в Херсонской области фиксировали определенное уменьшение количества обстрелов со стороны россиян. Одной из причин была успешная контрбатарейная борьба со стороны Сил обороны Украины.