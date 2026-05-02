Зеленский раскрыл, для каких двух городов усилят ПВО

Российские оккупанты постоянно атакуют украинские города дронами и ракетами. Президент Украины заявил, что для двух регионов вскоре усилят ПВО.

По словам главы государства, враг наносит интенсивные удары для того, чтобы обойти системы ПВО. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

В каких городах усилят ПВО?

Владимир Зеленский 1 мая рассказал, что в Днепре и Одессе на фоне российских атак будет усилено ПВО. По его словам, города получат дополнительные радары, системы РЭБ и экипажи.

Усиливаем все направления защиты. Уже есть решение по Днепру – военное командование и Министерство обороны каждую атаку анализируют и предлагают решения,

– отметил президент.

Лидер Украины отметил, что в Одессе увеличилось количество сбивания вражеских БпЛА и добавил, что в апреле 2026 года были обеспечены необходимые поставки систем и компонентов ПВО.

Он также заявил, что Украина продолжает системно сотрудничать с иностранными партнерами. Глава государства поблагодарил всех граждан, которые помогают укреплять страну и бороться против врага.

Вниманию! Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал 24 Каналу, что Украина находит новые решения, как бороться против российских беспилотников. Ранее Украина сбивала "Шахеды" ракетами, а сейчас используются зенитные дроны. Такой БпЛА стоит 1 – 3 тысячи долларов.

Что известно о частных системах ПВО?

К проекту частной ПВО присоединились 24 компании из разных областей Украины для защиты от вражеских дронов.

Такие системы противовоздушной обороны, координируемые Воздушными Силами ВСУ, уже успешно сбили реактивный "Шахед" на Харьковщине.

В группы могут участвовать люди, которые по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву в Силы обороны Украины.