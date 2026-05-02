За словами глави держави, ворог завдає інтенсивних ударів для того, щоб обійти системи ППО. Про це повідомив Володимир Зеленський.

У яких містах посилять ППО?

Володимир Зеленський 1 травня розповів, що у Дніпрі та Одесі на фоні російських атак буде посилено ППО. За його словами, міста отримають додаткові радари, системи РЕБ та екіпажі.

Посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру – військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення,

– зазначив президент.

Лідер України наголосив, що в Одесі збільшилася кількість збиття ворожих БпЛА та додав, що у квітні 2026 року було забезпечено необхідне постачання систем та компонентів ППО.

Він також заявив, що Україна продовжує системно співпрацювати з іноземними партнерами. Глава держави подякував усім громадянам, які допомагають зміцнювати країну та боротися проти ворога.

До уваги! Авіаційний експерт Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що Україна знаходить нові рішення, як боротися проти російських безпілотників. Раніше Україна збивала "Шахеди" ракетами, а зараз використовуються зенітні дрони. Такий БпЛА коштує 1 – 3 тисячі доларів.

Що відомо про приватні системи ППО?

До проєкту приватної ППО долучилися 24 компанії з різних областей України для захисту від ворожих дронів.

Такі системи протиповітряної оборони, координовані Повітряними Силами ЗСУ, вже успішно збили реактивний "Шахед" на Харківщині.

До груп можуть долучатися люди, які за законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову до Сил оборони України.