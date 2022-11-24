"Лучшее для нашей безопасности": Польша просит Германию передать ПВО Patriot не ей, а Украине

Польша просит Германию направить в Украину системы ПВО Patriot. Причиной стали постоянные российские ракетные обстрелы.

Об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Ранее Берлин планировал передать эти системы Варшаве.

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Польша просит предоставить Украине системы ПВО Patriot

Блащак отметил, что после очередных российских ракетных ударов он попросил Германию передать предложенные Польше системы ПВО Patriot Украине, чтобы разместить их на западной границе нашего государства.

Это убережет Украину от дальнейших жертв и отключений света, а также повысит безопасность на нашей восточной границе.

– заметил министр обороны Польши.

По информации Niezalezna, польский экс-премьер и председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский рассказал, что предложение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт предоставить Польше системы ПВО Patriot и истребители Eurofighter, безусловно, интересное.

"Я считаю, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы немцы передали это оборудование украинцам, научили украинские экипажи, с условием, что системы бы располагались на Западе Украины", – отметил Качинский.

По его мнению, эти ЗРК более эффективно сбивали бы российские ракеты, чем С-300.

"С другой стороны, это бы уберегло нас от таких событий, как то, что произошло в Пшеводове. В то же время, если бы россияне решили бы напасть на нас, это тоже было бы для нас защитой", – объяснил экс-премьер.

Качинский считает это решение оптимальным. Оно также показало бы, что Германия реально меняет свою позицию. Речь идет о мощной поддержке не только на словах, но и на делах.

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