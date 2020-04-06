Усиление карантина: почему власть идет на демонстративные шаги?

Общество во времена эпидемии это очень сложная система. И каждый запрет может иметь контринтуитивные последствия.

"У Києві можуть заборонити навіть рух приватних авто", – розповів Кличко. З початку карантину ми почали робити великі закупівлі їжі і води в супермаркеті, щоб їздити туди лише раз на два тижні. Якщо рух приватного транспорту заборонять, то замість однієї поїздки в супермаркет раз на два тижні нам доведеться раз на три-чотири дні виходити в найближчий магазин. Бо стільки всього в руках без авто фізично не донести.

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Чи цього хоче домогтися Кличко? Напевно, ні. Але проблема в тому, що суспільство в часи епідемії це надзвичайно складна система. І кожна заборона може мати контрінтуїтивні наслідки. Взяти хоча б заборону на пробіжки. Біг поруч зі своєю домівкою дозволений в більшості західних країн, навіть тих, що дуже серйозно постраждали від епідемії. В Україні ж він, фактично, заборонений. Хоча добре доведено, що регулярні пробіжки допомагають впоратися зі стресом, депресією, зайвою вагою і в цілому оздоровлюють людину. А ризик зараження під час пробіжки навряд чи сильно більший, ніж коли ви виходите з дому винести сміття.