Кремль за два месяца осени мобилизовал 520 тысяч россиян: СМИ посчитали по заявкам в ЗАГСах

После начала "частичной мобилизации" в России 21 сентября мужчинам с повесткой разрешили жениться в ускоренном порядке. Такие пары расписывают сразу без обязательного месячного ожидания.

Таким образом, по данным ЗАГСов, российские СМИ смогли вычислить приблизительное количество мобилизованных. Интересно, что через 4 месяца после официального окончания "частичной мобилизации" в России ускоренная роспись не останавливается, передает 24 Канал.

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Сколько свадеб прошло в регионах России

В первые недели мобилизации российские ЗАГСы не только не скрывали внезапного наплыва мужчин с повестками, но и хвастались этим. Региональные телеканалы выпускали большие сюжеты о групповых свадьбах с последующими проводами на фронт.

Когда в конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что мобилизация завершена, поток новостей о свадьбе прекратился, но браки, оформленные одним днем, продолжились.

По данным российских СМИ, в Саратовской области в декабре (через месяц после заявлений об окончании мобилизации) было зарегистрировано 117 свадеб с участием мобилизованных, а в Омской – 89.

Еще 21 регион предоставил данные о количестве браков по повесткам, заключенным в октябре. По этой информации, в среднем 70% свадеб сверх нормы в октябре прошли с участием мобилизованных.

Как делали счеты

Журналисты рассказывают, что использовали данные о количестве бракосочетаний, заключенных по ускоренной схеме.

Затем из данных переписи населения выделили данные о количестве россиян, живущих в "незарегистрированном супружеском союзе". Эти цифры позволяют оценить, сколько мужчин мобилизационного возраста в конкретном регионе были в отношениях, но по разным причинам не регистрировали их.

Разделив количество свадеб на количество жителей, журналисты получили долю мобилизации для каждого региона. Эту долю мобилизации умножили на общее количество мужчин мобилизационного возраста в конкретном регионе и получили оценку количества мобилизованных.

Сколько мужчин мобилизовали

Точные данные ЗАГСов о браках дают оценку в 520 тысяч мобилизованных в сентябре – октябре. О ускоренных свадьбах отчитались лишь 50 регионов, в общей сложности речь идет о более чем 24 тысячах свадеб военных с повесткой в руке (24 615).

Если брать за основу только эти регионы, то выходит, что там поженились 1,42% мужчин мобилизационного возраста. А в пересчете на все мужское население этих регионов в возрасте 18 – 49 лет получается, что за время активного хода мобилизации (до начала ноября) там призвали более 239 тысяч человек (240 078).

На эти 50 регионов приходится всего 56% мужчин мобилизационного возраста. Если добавить сведения о чрезмерных свадьбах на конец октября в оставшихся 35 регионах, то общая доля мобилизации по стране вырастет незначительно – до 1,79%.

Такая доля мобилизации предполагает, что всего в армию за сентябрь – октябрь призвали более 525 тысяч человек (527 703).

Что известно о мобилизации в России