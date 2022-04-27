Ускорит их военное поражение, – Арестович о вероятном наступлении россиян на Бессарабию

Алексей Арестович вспомнил призывы России о якобы "необходимой оккупации" Молдовы. Политик объяснил России, что деятельность в другом направлении только ускорит их военное поражение.

Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента рассказал на брифинге вечером 26 апреля. В частности, он предупредил, что Украина знает, что делать с этой угрозой.

Заметьте Силы обороны Одессы смогут отбить любую атаку – Братчук об угрозе из Приднестровья

Нападение на Бессарабию только ускорит поражение России

Алексей Арестович напомнил, что основным изменением в военно-политической обстановке вокруг Украины стала российская террористическая активность в оккупированном Приднестровье на территории Молдовы.

Сегодняшние (говорится о 26 апреля – 24 канале) удары крылатыми ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерениях России добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии. Военно-политическое руководство государства вполне понимает эту угрозу, находится в постоянной связи с нашими соседями и мы знаем, что с этим делать,

– успокоил Арестович.

Российскому руководству советник главы ОП рассказал, что такое решение Кремля ускорит ее военное поражение и политическое поражение в мире.

Основные новости о Приднестровье

Утром 26 апреля в Приднестровье прозвучали предположительно провокации России. В частности, оккупанты там разрушили антенны центра, транслировавшего российское радио. Поэтому президент страны срочно созвал Совбез.

В этот же день наша разведка сообщила, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения. Сообщения об этом поступали от имени "СБУ" или "ВСУ". Однако в нашем Минобороны заверили – у Украины нет ничего общего с подобными провокациями.

В Пентагоне заявили, что не хотят видеть распространение войны на территории Молдовы. Москва заявляла, что российское войско получит выход в Приднестровье, где "также обнаружили факты притеснения русскоязычного населения". Следует вспомнить, что прежде всего россиянам эта территория нужна для того, чтобы установить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

Смотрите также, что нам делать с Приднестровьем? – Мусиенко: видео