Ускорит их военное поражение, – Арестович о вероятном наступлении россиян на Бессарабию

27 апреля 2022 , 02:21
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Алексей Арестович

Алексей Арестович вспомнил призывы России о якобы "необходимой оккупации" Молдовы. Политик объяснил России, что деятельность в другом направлении только ускорит их военное поражение.

Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента рассказал на брифинге вечером 26 апреля. В частности, он предупредил, что Украина знает, что делать с этой угрозой.

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Нападение на Бессарабию только ускорит поражение России

Алексей Арестович напомнил, что основным изменением в военно-политической обстановке вокруг Украины стала российская террористическая активность в оккупированном Приднестровье на территории Молдовы.

Сегодняшние (говорится о 26 апреля – 24 канале) удары крылатыми ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерениях России добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии. Военно-политическое руководство государства вполне понимает эту угрозу, находится в постоянной связи с нашими соседями и мы знаем, что с этим делать,
– успокоил Арестович.

Российскому руководству советник главы ОП рассказал, что такое решение Кремля ускорит ее военное поражение и политическое поражение в мире.

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Автор: Діана Квасневська