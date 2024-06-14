Путин потребовал от Украины оставить территорию, сравнимую с целой страной

Глава Кремля Владимир Путин 14 июня выступил на встрече в МИД. Там российский диктатор выдвинул условия, при которых готов прекратить войну в Украине и начать переговоры.

Так, Путин захотел, чтобы Силы обороны оставили территорию 4 областей Украины. Так, их площадь настолько велика, что можно сравнить с целой страной. Об этом пишет издание Bild.

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Путин хочет, чтобы ВСУ покинуло ряд областей Украины

По словам Путина, это "реально мирное предложение". Диктатор России заявил, что Украина должна окончательно вывести свои Вооруженные Силы из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Отметим, что это заявление Путин сделал накануне саммита в Швейцарии, где вопрос прекращения огня в Украине будет обсуждаться без России.

По данным эксперта Bild по анализу открытых данных Юлиана Рьопке, сейчас оккупационной армии далеко до захвата территорий, добровольно уступить которые Путин требует от Украины.

Он заметил, что Россия не имеет под контролем крупные города Херсон и Запорожье – столицы тех областей, на которые претендует. Так, принять условия диктатора Путина означало бы оставить территорию в 26 тысяч квадратных километров.

Он заметил, что это больше, чем площадь большинства федеральных земель Германии или таких стран, как Северная Македония, Словения или Израиль.

При нынешних темпах наступления вооруженных сил России понадобятся десятилетия, чтобы захватить их силой. Просто, чтобы ни у кого не было иллюзий. То, что Путин требует сегодня для "перемирия", – это безоговорочная капитуляция украинской армии,

– сказал он.

По мнению Рьопке, слова Путина являются скорее криком отчаяния, чем предложением, которое следует воспринимать серьезно.

"Он знает, что Украина не сможет с этим согласиться, поскольку нет никаких оснований предполагать, что она потеряет необходимые территории в боях в ближайшие месяцы и годы", – подчеркнул эксперт.



Территория, которую хочет Путин / Иллюстративное фото издания Bild

Циничное заявление о мирных переговорах: что наговорил Путин

Во время своего выступления президент России высказался о готовности начать мирные переговоры с Украиной "хоть завтра".

Условия, которые выдвинул Путин:

Москва немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории "новых регионов России".

Второе условие для переговоров – заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.

России для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Речь идет не о замораживании конфликта, а о полном его прекращении.

Базовые соглашения по мирному урегулированию "украинского кризиса" должны быть зафиксированы, естественно, предлагается отмена санкций против России.

Россия тем самым сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся, то ответственность за кровопролитие будет на них.

Москва осознает ответственность за стабильность в мире и подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, это не должна быть имитация разговора.

В то же время именно Россия постоянно терроризирует мирное население и делает все для того, чтобы Украина не соглашалась на мирные переговоры. Дело в том, что Путин хочет диктовать свои условия, которые далеки от справедливых.