Путин выдвинул условия для завершения войны: что напугало диктатора

Владимир Путин заявил о своих требованиях для "мирных" переговоров с Украиной. Мол, для завершения войны украинское государство должно отказаться от вступления в НАТО, а также вывести свои войска со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Это 24 Каналу прокомментировал российский правозащитник Марк Фейгин, отметив, что российский диктатор говорит о выводе ВСУ к админграницам этих областей. Так глава Кремля увеличил свои требования. К слову, Путин заявил, что Кремль якобы готов сесть за стол переговоров "хоть завтра".

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Какие "требования" Путина для переговоров

"Когда организованные части ВСУ, соединения, – как он говорит, – выйдут с территории областей, только тогда начнутся переговоры об "окончательном урегулировании", а не о перемирии или что-то подобное", – добавил Фейгин.

Диктатор заявляет о том, что переговоры должны вести к гарантиям, что Украина никогда не вступит в НАТО, а будет иметь внеблоковый статус. Мол, будет "демилитаризована". Также Путин требует отмены всех санкций против России. А их, к слову, около 7 тысяч.

Это увеличенные требования. Не говоря уже о хронологии. В качестве предварительных условий выставляется прекращение боевых действий и отвод украинских войск со своих же территорий,

– подчеркнул российский правозащитник.

Глава Кремля накануне Глобального саммита мира в Швейцарии сделал такие вбросы, чтобы спутать карты. Мол, "без россиян что-то решают". А вот – "твердая позиция России и другой не будет". Требования Путина – это как ультиматум, который он предлагает Саммиту мира в Швейцарии и официальному Киеву. Взамен – ничего.

"Он говорит об "окончательном решении". Кто поверит, что это "окончательное решение" и что завтра они не "доедят" остальную центральную, западную Украину? Что вместо? Вместо – ничего. Я понимаю, что серьезно никто это не будет обсуждать ни на Западе, ни в Украине, ни в Швейцарии и т.д.", – добавил Марк Фейгин.

Зачем диктатор сделал такое заявление

Так, считает российский правозащитник, глава Кремля передал сигнал Вашингтону. Фейгин предполагает, что США могли предлагать России "мирно разойтись". Мол, Путин забирает себе территорию, которую он оккупировал, а остальная территория – вступает в НАТО.

Будто вариант Северной и Южной Кореи, только с расчетом на то, что никто, конечно, признавать это не будет. Он убеждает, что "это уже даже не обсуждается – это уже "российские территории". Не только те, что оккупированы. Он ответил Вашингтону, что "нет, будет так. Я предлагаю так, и мое мнение такое, другого нет и никогда не будет",

– сказал российский правозащитник.

К тому же глава Кремля хочет, чтобы оккупацию территории Украины зафиксировали юридически согласно международному праву. Однако, это – разрушение всей системы безопасности. То есть Путин будет воевать до тех пор, пока не получит все, что хочет.

Марк Фегин предположил, что Вашингтон хотел договориться с Россией. Причин много, ведь осенью 2024-го года выборы президента США. Мол, так Джо Байден должен зафиксировать результат, что "хоть чего-то достигли" – Украина сохранила суверенитет.

Также это ответ и Дональду Трампу, который неоднократно говорил о том, что сможет договориться с Владимиром Путиным насчёт войны в Украине.

"То, что предлагает Путин, – это не переговоры, это ложь. Это капитуляция. Это, фактически, уничтожение Украины, продолжение войны. Путин ничего окончательно завершать не собирается. Вообще", – подчеркнул Фейгин.

Что повлияло на главу Кремля

Диктатора могло "подбодрить" подписанное соглашение по безопасности между Украиной и США. Вероятно, в России понимают, что серьезно обсуждается вопрос бесполётной зоны над всей украинской территорией. То есть фактически говорится о "зонтике" систем ПВО.

Скорее всего, такое решение могут принять до конца года. Возможно, страна-агрессор об этом знает. Это существенно снизит ее возможности, военный потенциал и влияние на Украину.

"Вероятно, Москва что-то знает. Отсюда и этот резкий тон. Ничего не предвещало выдачи такого плана с его такой негативной прогрессией в том смысле, что они требуют теперь больше в виде предыдущих условий", – предположил российский правозащитник.

Реакции на "условия" диктатора