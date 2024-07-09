Россия уже уменьшила количество условий: что может заставить Кремль к переговорам

Все чаще мировые лидеры и Россия поднимают вопрос о прекращении войны в Украине. Владимир Путин и Владимир Зеленский имеют разное видение и последствия мирных переговоров.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Россия не отказывается от переговоров и вроде бы даже инициирует их. Он добавил, что Путин за последний месяц уже несколько раз говорил о переговорах, однако он назвал условие – чтобы они не начались после прекращения боевых действий.

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Пойдет ли Путин на переговоры

Ступак отметил, что переговоры между страной-агрессором и Украиной, так или иначе, состоятся. Он считает, что они начнутся тогда, когда Россия будет приглашена.

Россияне уже уменьшили количество своих требований. В начале одно из ключевых условий казалось невыполнимым, в частности возвращение границ НАТО до 1997 года. Это требование уже исчезло,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Мирные переговоры

По словам экс-сотрудника СБУ, Путин боится что Украине, в рамках переговоров за время прекращения боевых действий, удастся перегруппироваться и мобилизовать больше населения. Как следствие, продолжать войну с большими силами.

Иван Ступак также отметил, что в тайной российской дипломатии понятие "красные линии" не одно. Там есть три цвета таких линий, которые указывают на внутренние настроения политики. Говорится о нежелательных последствиях, возможных уступках и бегстве.

Я думаю, что во время мирных переговоров мы не раз услышим о перемещении определенных линий в зависимости от того, на что готовы пойти россияне,

– отметил он.