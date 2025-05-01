Заставляли говорить, что кормят, – мужчина рассказал об условиях российского плена

Освобожденный из плена защитник Украины объяснил, к каким манипуляциям прибегают россияне. По его словам, они брали определенную группу людей и заставляли пленных говорить на видео, что их хорошо кормят.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.

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Как россияне относятся к пленным

Во время телефонного разговора с матерью защитник Украины узнал о смерти близкого друга и побратима. Женщина вспомнила, что видела сына по видео, где он питается в столовой. Мужчина объяснил, как эти кадры создавали.

Освобожденный украинский пленный позвонил матери: смотрите видео

Накрывался стол, шикарный, и садилось туда 10 человек и ели – их снимали специально. Все остальные не ели оттуда ничего,

– рассказал украинец.

Он заверил, что не хотел участвовать, но россияне заставили согласиться на это. Мужчина сильно похудел, ведь россияне пленных не кормили, а лишь создавали бутафорию для съемок видео.

К слову, Владимир Зеленский заявлял, что обмен пленными должен продолжиться в воскресенье, 25 мая. За два дня обменов домой уже вернулись 697 украинцев.