"Как в санатории": в сети появились видео, как российских пленных содержит Украина

Украина гуманно относится к российским пленным, а потому условия их содержания напоминают скорее санаторий, чем плен. Оккупанты имеют сбалансированное питание, доступ к медицине и человеческое отношение.

Известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали условия содержания оккупантов и даже пообщались с некоторыми из них. Ценят ли они гуманность Украины и как живут – читайте в материале 24 Канала.

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Оккупанты набирают вес в плену

Рацион оккупантов трехразовый и сбалансированный, вряд ли они так питались в России: есть стандарт по калориям, в каждом приеме пищи есть салат, мясо. Рацион оккупантов полностью соответствует стандартам Женевской конвенции.

Живут россияне в казармах, спят на удобных койках.

Условия жизни российских пленных: видео

Оккупанты также имеют доступ к медицинским услугам, в частности, в госпитале есть кабинет дантиста и другие квалифицированные специалисты. С пленными работает психолог.



Россияне имеют доступ к медицинским услугам / Скриншот с видео

Также у них есть время и на досуг. В частности, российские военные имеют зону отдыха, доступ к часовне и магазин, где могут приобрести себе необходимые вещи за свои деньги.

Военнопленные работают с понедельника по субботу. За работу получают около 30 гривен в день. Не забываем, что все время в плену они продолжают получать зарплату от России,

– рассказал Либеров.

Оккупанты фактически ведут полноценную жизнь будучи в плену: видео

Что говорят россияне в плену

Несмотря на такие условия и гуманное отношение Украины к пленным оккупантам, они все еще не жалеют, что пошли воевать. Те, кто согласился говорить на камеру, рассказали, что от них, мол, ничего не зависело и они просто "выполняли приказы".

Так, на вопрос, что оккупант будет делать после победы Украины, тот иронически заметил, что это еще не факт.

Ценят ли оккупанты гуманное отношение: видео

Несмотря на многочисленные видеодоказательства издевательств российских военных над украинскими пленниками, Украина продолжает гуманно относиться к пленникам из России. Наше государство соблюдает нормы Женевской конвенции и уважает права человека.