Услышит звонок из Кремля, – журналист о том, остановит ли Лукашенко транзит газа по Европе
Источник:24 канал
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу, если Евросоюз введет в отношении страны санкции. Однако такие заявления самопровозглашенного президента являются просто смешными.
Об этом рассказал белорусский журналист Змицер Мицкевич в эфире 24 канала. Перед таким решением Лукашенко услышит звонок из Кремля, во время которого ему расскажут, что делать можно, а что нет.
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По словам Мицкевича, заявления Лукашенко не стоит воспринимать серьезно, ведь Россия уже и так уменьшила поток газа через газопровод "Ямал – Европа".
После того, как Лукашенко попытается что-то остановить в вопросе Европы, например доставление грузов, то в первую очередь он услышит телефонный звонок из Кремля, во время которого ему доступным языком расскажут, что делать можно, а что нет,
– подчеркнул журналист.
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