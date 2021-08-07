Невероятный успех CD Projekt RED: что пережили разработчики культовой игры "Ведьмак"

CD Projekt RED стартовала с пиратства и дошла до лидерства на европейском рынке индустрии видеоигр. В то же время невероятный успех компании принесла культовая игра "Ведьмак", на которой удалось заработать миллиарды долларов.

Один из основателей CD Projekt RED родился в коммунистической Польше. В 1970-х годах она мало отличалась от советской Украины – серость, нищета и диктатура.

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Проблемы "серого социализма" Польши

Рожденный в 1974 году Марчин Ивинский сполна познал все прелести эпохи "серпа и молота". Хотя по сравнению с другими – ему повезло. Отец Марчина работал за границей, поэтому парень мог покидать родные пенаты, наведываясь в гости. В то же время для пересечения железного занавеса приходилось преодолевать унизительные процедуры.

Чтобы получить документы, надо было проходить придирчивые интервью в паспортном столе, больше похожие на допросы. Дома хранить паспорт запрещали, чтобы его владельцу не вздумалось сбежать из "социалистического рая".

"Когда я прибыл в Стокгольм, родители встретили меня, и первое, что мы сделали – пошли в супермаркет. И я такой: "Супермаркет? Это что такое?" Знаете, челюсть отпадала от изобилия. Я до сих пор помню ящики 7-UP или какие-то игрушки. Обычные вещи, но в Польше их и близко не было", – рассказал соучредитель CD Projekt Марчин Ивинский.



Социализм для Ивинского – серый / Фото AFP

Марчин отметил, что времена социализма у него ассоциируются с серым цветом. Через несколько лет он посетил Москву и сказал себе: "Вау! Вот откуда этот цвет. Здесь все серое, а Запад принес краски и многообразие".

Я до сих пор помню, как открыли Burger King рядом с моей школой. Мы стояли по 4 – 5 часов, чтобы попасть туда. Он походил для нас на храм,

– вспомнил Марчин Ивинский.

С появлением в стране видеоигр в 1980-х годах, оторваться от серости советщины стало проще. Виртуальные игрушки были способом коснуться Запада. Их записывали на кассеты и массово обменивались или продавали. И это занятие было легальным, конечно, закона об интеллектуальной собственности в Польше тогда не существовало.

Хобби по видеоиграм превратилось в бизнес

Сооснователь CD Projekt Марчин Ивинский рассказал, что тогда хобби начало превращаться в бизнес. У многих людей появились компьютеры Amiga. Каждую неделю происходили поездки в Берлин, компьютеры покупали и перепродавали с наценкой.

"Это занятие было как бы малозначительным, если посмотреть на размеры рынка. Но в моем классе из 30 человек компьютеры продавали где-то 8. Так все разрасталось", – пояснил Ивинский.

Школьная дружба продолжилась в совместной работе, ведь за разработку игр Марчин Ивинский взялся в компании друга детства Михала Кичиньского, который вспомнил, что тогда был таким ребенком, который любил держаться в сторонке и наблюдать, что происходит. Он был слишком серьезным для своего возраста, происходил из скромной учительской семьи. Тогда учителя очень мало зарабатывали.



За разработку игр Марчин Ивинский взялся в компании Михала Кичиньского / Фото Default

От своего дяди Михал перенял большое увлечение компьютерами. Но чтобы купить собственный, нужно было 100 – 120 долларов. Столько денег из скромной зарплаты родители выделить не могли. Для Польши, где зарплаты едва достигали отметки в 50 долларов, компьютер – заоблачные расходы.

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"На свой первый компьютер я собирал деньги 6 – 7 лет. Откладывал подаренные на день рождения деньги, собирал макулатуру и бутылки. Последние 25 долларов добавила бабушка. И то собирание разбудило во мне мысль, что я не хотел бы жить такой жизнью. Когда надо тратить так много сил и энергии, чтобы отложить деньги на свои нужды", – рассказал соучредитель CD Projekt Михал Кичиньский.

Начало карьеры по продаже видеоигр в Польше

Все началось в 1980-х годах. В то же время Ивинский шутил, что подался в индустрию видеоигр не как разработчик, а скорее как продавец. Михал Кичиньский рассказал, что одним из хобби Марчина, которое осталось до сих пор, было изучение иностранных языков. Он действительно очень хорошо знал английский, поэтому был в очень выгодной позиции, потому что мог держать связь с людьми из-за границы.



Ивинский внезапно получил кассету с видеоигрой / Скриншот из видео Noclip – Video Game Documentaries

Переписка с ровесниками из других стран помогала находить эксклюзив и ярко выделяться в Варшаве. По словам Марчина Ивинского, был журнал, который назывался Your Sinclar, и в нем делали обзоры видеоигр, а в конце был раздел с рекламой – люди давали туда объявления вроде "Если вы хотите получить игру, пришлите список".

Тогда люди шли на почту, отправляли письмо, потом им приходил ответ. Однажды Марчин выслал парню из Греции 2 кассеты и предложил: одну оставить себе, а на другую записать новую видеоигру. Это была удивительная затея без всяких гарантий на ответ от греческого знакомого.

Вдруг приходит кассета с играми, которых ни у кого не было в Польше. Потом я привез их на компьютерный рынок. И вот я крутой! Я "властелин горы", как вам такая крутость? Так и началась моя карьера продавца,

– рассказал Марчин Ивинский, соучредитель CD Projekt.

Вкус успеха друзья почувствовали в 1990-х годах, когда упал "железный занавес". В Польшу с Запада потекла техника с CD-room. Эти накопители были дорогими, но Ивинский и Кичиньский были убеждены, что за ними будущее, поэтому начали копировать игры уже на CD, а не на архаичные кассеты.

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"Международное сообщество все сильнее и сильнее давило на Польшу, чтобы она ввела законодательство для программного обеспечения. И я подумал: нет, нет, я не хочу нарушать закон! Это было весело, хорошо, приносило мне много денег как для подростка. Но я не хотел заниматься чем-то криминальным", – сказал Михал Кичиньский.

Официальная регистрация компании CD Projekt

Официальный бизнес Ивинский и Кичиньский начали в 1994 году, когда зарегистрировали компанию CD Projekt. По словам Кичиньского название появилось само.

Мы импортировали CD-room – поэтому CD Project. Название существует до сих пор. Мы начали привозить все больше CD-room. Делали это официально. Так мы начали строить компанию. Шаг за шагом,

– добавил он.

Начинающим бизнесменам самим пришлось бросить вызов незаконному распространению игр. Но как убедить земляков тянуться за кошельком, если можно получить материал бесплатно? Марчин и Михал как ярые геймеры очень хорошо понимали запросы своей аудитории, поэтому предложили доступность и удобство – занялись локализацией.

Локализация видеоигр – это перевод текста и озвучивание игр на языках, отличающихся от оригинального. Она предусматривает перезапись файлов, в соответствии с культурными особенностями страны, но сохраняет общую концепцию игры.

Первой игрой, которую локализовал CD Projekt, была Ace Ventura. В 1990-х годах английским языком владело немного поляков, поэтому идея "выстрелила". Адаптация игры на родном языке разлеталась, как горячая выпечка. Далее, получив согласие от американской компании Interplay, CD Project локализовал игры "Хранитель подземелья" и культовые "Врата Балдура".

"Наш склад, комната, тогда могла вместить 5 тысяч дисков, может и 8 тысяч, если бы мы разложили их в коридорах. Поэтому мы сняли отдельный склад, утром возле него была очередь оптовиков. Происходил кулачный бой за то, кто получит диски первым. За год мы продали 50 тысяч копий", – рассказал Марчин Ивинский, соучредитель CD Projekt.

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После такого головокружительного успеха поляки взялись адаптировать вторую часть "Ворот Балдура" – "Темный Альянс" с приставок на ПК. Из-за финансовых трудностей внутри Interplay проект так и не завершили. Однако у CD Project остались программный код и dev kit Playstation 2.

Как появилась идея культовой игры The Witcher

Development kit или dev kit – это набор средств разработки, утилит и документации, который позволяет программистам создавать приложения по определенной технологии.

Наконец Марчин и Михал решили, что они созрели к собственному проекту. Михал Кичиньский рассказал, что они тогда подумали о книгах Анджея Сапковского, большими фанами которых были сами. Для основателей CD Project это было чем-то сверхъестественным, потому что они выросли на этих книгах как подростки и чувствовали, что этот мир и персонажи были абсолютно великолепны для компьютерных игр. The Witcher ("Ведьмак") был очень амбициозным проектом, потому что до этого они еще никогда не создавали игр.



Кичиньский объяснил идею "Ведьмака" / Скриншот из видео Mudita

Тогда сага о Геральте из Ривии, написанная Сапковским, была невероятно популярной в Польше, однако мало известной в мире. Сам писатель не слишком верил в успех будущей видеоигры. В 1997 году Сапковский продал права на разработку игры всего за 9,5 тысячи долларов или 35 тысяч злотых. Тогда это была немалая сумма, ведь средняя зарплата в Польше составляла тысячу злотых.

В 2002 году создали дочернюю компанию CD Projekt RED, по словам Адама Бадовского, руководителя ее студии, они всегда хотели совмещать историю с открытым миром. В "Ведьмаке 1" также стремились этого достичь, второй уровень является самым открытым во всей игре – это то направление, которого хотели придерживаться. Технологии этого не позволяли, но разработчики старались.

Видеоигры с открытым миром – это жанр, в котором пользователь может перемещаться и изменять определенные вещи в виртуальном измерении по своему усмотрению. Такой "дизайн" также называют песочницей.

В 2003 году поляки приобрели у канадской компании BioWare игровой движок "Аврора" и принялись совершенствовать его. Это позволило детализировать мир "Ведьмака". Например, наделить главного героя эффектом ночного видения. В команде CD Projekt RED рассказали, что другая модификация, добавленная в "Аврору" – реалистичный физический движок:

любой задетый объект будет катиться по земле;

убитые враги будут падать очень реалистично;

некоторые удары Ведьмака даже смогут сносить вражеские головы, на которые также будут действовать законы физики.

Разработка первой части "Ведьмака" растянулась на долгие 5 лет. Команда часто работала в режиме "оверворка" – трудились 12 часов в день, без выходных, были и случаи ночевки в офисе.

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Наиболее заметный элемент игры – это зрелость игрового мира и отсутствие в нем противостояния абстрактных добра и зла. В мире "Ведьмака" нет ни черного, ни белого, и герой должен делать выбор между двумя видами зла. Мир так же зрел, как и мотивации персонажей – они имеют обычные человеческие потребности, страсти и чувства, рассказали в команде CD Projekt RED.

Постановкой боевой системы пригласили заниматься специалистов из Польской каскадерской академии. А в записывании анимации для боевых сцен принял участие местная знаменитость – Марцин Змудский, мастер фехтования и специалист по средневековому оружию. Чтобы подогреть интерес к "Ведьмаку", команда CD Projeck Red выпускала видеодневники. Например, выложила в сеть запись mocap – это процесс перемещения актеров и их воспроизведения в цифровых моделях персонажей.

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Для Геральта из Ривии разработали 15 так называемых деревьев навыков. По информации команды CD Projekt RED, существуют 4 атрибута: сила, ловкость, выносливость и интеллект, каждый с 3 пассивными умениями. В дополнение шесть боевых стилей.

Блестящий успех после релиза "Ведьмака"

Разработка первой части игры о Геральте из Ривии обошлась в 20 миллионов злотых – это примерно 5 миллионов долларов. Команда CD Projekt RED отметила, что компьютерная игра, особенно такая большая и сложная, как "Ведьмак" – должна обеспечивать много разных видов развлечения. В то же время она должна охватить большое количество игроков с разным кругом интересов.



На команду посыпались признания / Фото Agencja Gazeta

За 3 месяца после релиза "Ведьмака" в 2007 году компания продала 600 тысяч копий игры о приключениях охотника за мифическими чудовищами. Для CD Projekt Red такие цифры были блестящим успехом. На команду посыпались награды и признания. В 2007 году "Ведьмак" попал в список 10 топовых игр года и стал лучшей игрой по версии американской компании GameSpy и развлекательного портала IGN.

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Одной из самых сильных сторон приключений Геральта геймеры называли магическую атмосферу альтернативной средневековой Европы и славянские мотивы, которыми пронизана вся игра.

Помню, как был полностью увлечен. Ты прекращаешь играть и думаешь об этой атмосфере. В голове играет музыка, а настроение – этого места, оно было мрачным в некоторых частях. Я чувствовал себя очень аутентично,

– рассказал дизайнер видеоигры Майлз Тост.

Начало разработки игры "Ведьмак 2: Убийцы королей"

После головокружительного успеха студия взялась его развивать. В 2009 году начали разработку следующей части игры – "Ведьмак 2: Убийцы королей". Тогда CD Projekt RED создала собственный игровой движок RED Engine. В новой части видеоигры появились 2 сюжетные линии и фундаментально изменилась боевая система.

Томаш Гоп, старший продюсер CD Projekt RED рассказал, что многие люди считали, что порог вхождения в боевую систему у "Ведьмака 1" был достаточно высоким, поэтому сделали так, что можно было легко бороться, особенно на легком уровне сложности.



Старший продюсер CD Projekt RED о "Ведьмаке 1" / Скриншот из видео Noclip – Video Game Documentaries

Кроме того, у движка, который использовали в "Ведьмаке 1" – а это была "Аврора", были определенные ограничения. И бой в итоге стал пошаговым. В "Ведьмаке 2" все полностью в реальном времени, все плавно, вы можете смешивать что угодно в любом темпе – меч, магию, алхимические предметы.

Вторая часть "Ведьмака" увидела свет в 2011 году. Главный дизайнер квестов в "Ведьмаке 3" Матеуш Томашкевич рассказал, что команда всегда хотела создавать такие квесты, чтобы геймеры почувствовали себя охотником за монстрами, настоящим ведьмаком.

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И снова игра взлетела на гребень популярности. За первый год удалось продать 1 миллион копий, а к началу 2013 года – еще 4 миллиона. В мае 2011 года 44 президент США Барак Обама посетил Польшу и во время речи о достижениях страны упомянул и "Ведьмака" – игру, которая завоевала любовь во всем мире, в частности в США. Премьер-министр Польши Дональд Туск даже подарил Обаме коллекционное издание первой части "Ведьмака".

Чем занималась материнская компания CD Projekt

Материнская компания CD Projekt в 2008 году создала сервис по продаже цифровых копий классических игр для Windows – Good Old Games. Впоследствии название сократили до аббревиатуры GOG. У платформы были 2 особенности:

ассортимент "олдскульных" игр, которые больше нигде нельзя было купить;

отсутствие DRM-защиты, то есть технических средств защиты авторских прав.

"Я помню мысль, которую постоянно повторял Марчин, и которая врезалась мне в память. Он говорил: "Если каждому легальному покупателю приходится заморачиваться с DRM, а человеку, который просто загрузил игру нелегально, не надо этого делать, то, видимо, это не есть правильно. Почему ты покупаешь игру, платишь деньги, а взамен получаешь много сложностей. Как так?", – сказал управляющий директор GOG.com Петр Карвовский.

Также в 2008 году CD Projekt приобрела польскую компанию Metropolis Sowtware, которая взялась за разработку шутера "Они". События в стрелялке разворачивались в Лондоне в 2012 году, на который напали роботы. Однако проект заморозили из-за финансовых трудностей и его команда присоединилась к специалистам из CD Projekt RED для работы над второй частью "Ведьмака".

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В том же 2008 году CD Projekt подписала договор с французской компанией WideScreenGames. Компания должна была за год адаптировать "Ведьмака" к PlayStation 3 и Xbox 360. От оригинала должен был остаться только сюжет. То есть мир должен был увидеть полноценный римейк под названием "Ведьмак: Возвращение Белого Волка". Но и этот проект провалился из-за финансовых проблем и недоразумений между партнерами.