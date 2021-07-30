Успех на переговорах ТКГ во многом зависит от модератора ОБСЕ, – Резников

30 июля 2021 , 15:59
Читати новину українською

Источник:

Интерфакс-Украина

Фигура модератора ОБСЕ на переговорах ТКГ чрезвычайно важна. Именно от нее во многом зависит успех мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Такое мнение озвучил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью.

Важно Резников представит Украину в ТГК, если Кравчук не сможет по состоянию здоровья

Уверен, что (успех – 24 канал) зависит сильно. От того, как человек модерирует, как ставит вопросы, что ставит на повестку дня очень сильно зависит успех мирного урегулирования,
– заявил Резников.

Он также добавил, что хотел бы ожидать от новых представителей ОБСЕ в ТКГ анализ причин, которые привели к блокированию работы в подгруппах ТКГ, а также, чтобы они сделали попытки вынести "за скобки" позиции, которые мешают переговорам, в частности процедурные.

Заметим, что новым спецпредставителем ОБСЕ в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Он проведет очередное заседание 26 августа. Кроме того, сменились координаторы ОБСЕ в гуманитарной и политической рабочих подгруппах. Ими стали, соответственно, Сильви Берманн и Шарлотта Реландер.

Что известно о новом спецпредставителе ОБСЕ в Украине

  • Сейчас Киннунен занимает должность генерального директора по политическим вопросам МИД Финляндии. Он начал работать во внешнеполитическом ведомстве страны в 1996 году.
  • На протяжении 2009 – 2013 годов Киннунен служил послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане.
  • Также он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а еще в постоянном представительстве Финляндии при ООН в Нью-Йорке.
Автор: Олег Терещенко