Успех на переговорах ТКГ во многом зависит от модератора ОБСЕ, – Резников

Фигура модератора ОБСЕ на переговорах ТКГ чрезвычайно важна. Именно от нее во многом зависит успех мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Такое мнение озвучил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью.

Важно Резников представит Украину в ТГК, если Кравчук не сможет по состоянию здоровья

Уверен, что (успех – 24 канал) зависит сильно. От того, как человек модерирует, как ставит вопросы, что ставит на повестку дня очень сильно зависит успех мирного урегулирования,

– заявил Резников.

Он также добавил, что хотел бы ожидать от новых представителей ОБСЕ в ТКГ анализ причин, которые привели к блокированию работы в подгруппах ТКГ, а также, чтобы они сделали попытки вынести "за скобки" позиции, которые мешают переговорам, в частности процедурные.

Заметим, что новым спецпредставителем ОБСЕ в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Он проведет очередное заседание 26 августа. Кроме того, сменились координаторы ОБСЕ в гуманитарной и политической рабочих подгруппах. Ими стали, соответственно, Сильви Берманн и Шарлотта Реландер.

Что известно о новом спецпредставителе ОБСЕ в Украине