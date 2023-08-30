ВСУ преуспевают и закрепляются у Новопрокоповки и Вербового, – Генштаб

Украинские военные продолжают наступать на юге и востоке Украины. В частности, в Генеральном штабе сообщили о наступлении ВСУ по Бахмутскому и Мелитопольскому направлениям.

Еще утром 29 августа наш Генштаб официально подтвердил, что у ВСУ есть успех в направлении Вербового, что в Пологовском районе Запорожской области. В частности, наши военные закреплялись на достигнутых рубежах.

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Какие успехи ВСУ имеют на Юге

В направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербово имели успех,

– объяснили в Генштабе ВСУ.

В частности, там наши военные традиционно:

закрепляются на достигнутых рубежах;

наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника;

осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Успех ВСУ в районе Вербового: смотрите скриншоты изменений с карты DeepState

Какая ситуация на Востоке Украины

Украинские военные рассказали, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.

Противник вел бесполезные наступательные действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы,

– заверили в Генштабе ВСУ.

Там объяснили, что наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Противник пытался напрасно наступать в районах:

Новоегоровки, Белогоровки Луганской области;

Богдановки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области.

В Генеральном штабе ВСУ объяснили, что на фронте продолжаются тяжелые бои.

Россияне сменили тактику на Купянском направлении

Командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко рассказал, что россияне на Купянском направлении пытаются совершать ударно-штурмовые действия, чтобы выявить слабое противодействие. Однако украинские военные продолжают эффективно обороняться и уничтожать ударно-штурмовой потенциал противника.

В частности, враги благодаря своим средствам воздушной разведки определяют квадраты сосредоточения украинских сил. Далее:

достаточно мощно работают по тому месту артиллерией;

после этого – заходят их пехотные подразделения, которые враги в основном не прикрывают своей бронированной техникой.

Юрий Федоренко объяснил, что свои группы россияне бросают как расходный материал, чтобы выяснить, где находится украинская огневая позиция. К примеру, пулемет.

"Они отсылают 5 человек, пулемет срабатывает, и тогда противник пытается поразить нашу огневую позицию артиллерийским средством", – объяснил военный.

Детальнее о том, как россияне воюют на Купянском направлении – читайте по ссылке.