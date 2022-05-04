Успеха не имеют, – в Генштабе прокомментировали штурм "Азовстали"
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что россияне пытаются штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Однако успеха у них нет.
По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, россияне пытаются блокировать и уничтожить наших защитников. Однако все их попытки безуспешны.
Заметьте На "Азовстали" идут тяжелые бои – связь с украинскими бойцами исчезла
Оккупанты возобновили наступление
В Генштабе заявили, что российские оккупанты в Мариуполе применили авиацию для того, чтобы возобновить наступление на территорию завода "Азовсталь". Захватчики хотят взять завод под свой контроль, но безуспешно.
Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха нет, – говорится в сообщении Генштаба.
Штурм "Азовстали": главное
- Завод "Азовсталь" – крепость, не подконтрольная оккупантам. На территории завода находятся украинские защитники и мирные жители Мариуполя, скрывающиеся от вражеских атак.
- Лишь 30 апреля в результате переговоров удалось добиться режима прекращения огня. Вечером того же для территории "Азовстали" выехали 20 человек. Спустя еще 2 дня удалось эвакуировать более 100 гражданских.
- По словам министерства реинтеграции Ирины Верещук, на "Азовстале" остаются еще несколько сотен мирных жителей, находящихся под завалами. В частности, женщины и дети. Кроме них, на территории завода есть и раненые – как гражданские, так и военные.
- Однако 3 мая еще ночью оккупанты прекратили соблюдение режима прекращения огня. Из всего оружия они атакуют территорию завода.
- 4 мая в СМИ появилась информация о том, что россияне якобы прорвались на территорию "Азовстали". Однако советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подчеркнул, что информацию еще предстоит проверить.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что на территории завода продолжаются тяжелые бои, а связи с защитниками нет.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что защитники Мариуполя совершают настоящий подвиг – они сдерживают войска врага от наступления на другие территории страны.
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